Volvo métamorphose l’écran central de 2,5 millions de voitures en circulation avec la plus grande mise à jour logicielle de son histoire

Volvo profite de la présentation de son nouveau XC90 pour dévoiler un inédit système d’info-divertissement. Si ce dernier est inauguré sur le SUV hybride, il sera ensuite déployé sur tous les modèles de la gamme, dont les électriques. Cela englobe 2,5 millions de voitures en circulation depuis 2020 sous Android Automotive.

Crédit : Volvo

Comme tous les constructeurs présents en Europe, Volvo va à son tour devoir devenir une marque 100 % électrique à partir de 2035. Et la firme possède justement déjà une gamme bien remplie, qui va de l’EX30 récemment essayé à l’EX90.

Un nouveau système d’info-divertissement

Cependant, la firme sino-suédoise, qui appartient au groupe Geely n’a pas dit son dernier mot et ne compte pas encore arrêter de vendre des autos hybrides. C’est ainsi qu’elle vient tout juste de lever le voile sur son dernier modèle en date, le XC90 restylé. Si ce dernier évolue profondément à l’extérieur, c’est surtout l’intérieur qui nous intéresse tout particulièrement, puisque celui-ci profite aussi d’une refonte. Certes, elle est un peu plus discrète, mais elle devrait tout changer pour la marque.

Si le dessin du poste de conduite change très peu, c’est surtout sur l’écran central qu’il faut se pencher. En effet, ce dernier voit déjà sa taille grandir, puisqu’il passe de 9 à 11,2 pouces, tandis que son design a été remanié pour devenir un peu plus moderne. Mais le plus intéressant se passe en fait à l’intérieur. Et pour cause, Volvo a décidé d’offrir à son mastodonte hybride un tout nouveau système d’info-divertissement, comme il l’indique dans un communiqué tout juste publié.

Crédit : Volvo

À quoi faut-il désormais s’attendre avec ce dernier, qui fait toujours appel aux technologies intégrées de Google (Android Automotive), comme sur les C40 et EX40, entre autres ? Et bien tout d’abord, l’interface a totalement été repensée, afin de faciliter l’utilisation par les clients. Une très bonne chose, alors que la précédente version demandait un certain temps d’adaptation, rendant la conduite un peu difficile. De plus, Volvo précise que la densité des pixels a été augmentée de 21 %, ce qui a pour effet de rendre l’affichage plus net.

Là encore, cela profitera au confort visuel du conducteur, mais également à la qualité perçue de ce poste de conduite modernisé et toujours très haut de gamme. La page d’accueil a aussi été retravaillée, avec une toute nouvelle disposition. Désormais, toutes les commandes les plus courantes sont présentes sur le menu principal, comme c’est déjà le cas sur les EX30 et EX90 récemment dévoilés par le constructeur dont le siège est basé à Göteborg, en Suède.

Encore plus fonctionnel

Le conducteur pourra toujours profiter des services de Google, comme Maps ou Google Play mais également la commande vocale, tandis qu’il sera possible d’utiliser plusieurs fonctionnalités en même temps. Volvo explique qu’il ne sera par exemple plus nécessaire de quitter la navigation pour accéder à la fonction multimédia afin de changer de musique. De quoi encore plus faciliter l’usage de ce nouveau système d’info-divertissement, qui évolue subtilement mais en profondeur à la fois, mais sans trop déstabiliser les clients ayant l’ancienne version.

La barre contextuelle qui affiche les dernières applications utilisées a été retravaillée afin de s’adapter à chaque situation. Par exemple, si la voiture roule doucement, l’icône des caméras apparaît pour pouvoir les activer d’un seul clic si besoin. Il est désormais aussi possible d’accéder aux modes de conduite via l’écran d’accueil, très simplement. De quoi notamment faire mieux que Volkswagen, dont le système embarqué avait été fortement critiqué, bien que ce dernier a été amélioré sur l’ID.7 Tourer que nous avons récemment essayé.

Crédit : Volvo

Bonne nouvelle pour les clients de la marque scandinave, tous les modèles de la gamme (C40, XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90, V90 Cross Country et XC90 avec système d’exploitation Android) profiteront de cette nouvelle génération. Il faut que la voiture soit au moins de 2020 et intègre Android Automotive. La mise à jour arrivera courant 2025.

Erik Severinson, Directeur des produits et de la Stratégie Volvo Cars explique que « nous continuerons à fournir à nos clients de nouvelles fonctionnalités améliorées par le biais de mises à jour over-the-air, qui garantissent que votre véhicule et votre expérience s’améliorent au fil du temps ».