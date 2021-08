Xiaomi OLED V21 : un téléviseur 4K gigantesque pour les gamers

Lors de son événement de 10 août, après avoir présenté son nouveau smartphone et sa nouvelle gamme de tablette, Xiaomi a présenté un téléviseur OLED 4K orienté gaming de 77 pouces.

Lors de sa présentation du 10 août, Xiaomi a présenté le Mix 4, sa nouvelle gamme de tablettes Mi Pad 5, ainsi qu’un CyberDog qui a clairement pris tout le monde de court. Mais on peut noter au moins une autre annonce marquante, notamment pour les joueurs : un téléviseur 4K orienté jeux vidéo, et intitulé OLED V21.

Il s’agit sans conteste d’un (très) large téléviseur de 77 pouces, doté d’une luminosité de 1000 cd/m² et d’un taux de contraste — OLED oblige — très important de 1500000:1. Il possède en outre, et c’est ce qui intéresse sans doute les joueurs et les joueuses, un taux de rafraichissement de 120 Hz. Les couleurs ne devraient pas être en reste puisqu’il affiche une certification True 10-bit et Dolby Vision. Vu la taille de la dalle, on pourrait craindre quelque peu pour ses yeux, mais au moins la lumière bleue devrait être contenue, puisque le téléviseur est certifié TÜV Rheinland.

Une belle promesse sur les couleurs

Xiaomi promet que son téléviseur couvre le spectre sRGB à hauteur de 100 % et qu’il offre en outre une couverture à 98,5 % du spectre DCI-P3. La firme chinoise a aussi pensé aux pros et propose une couverture du spectre Adobe RGB de 95,5 %. Quant au spectre plus avancé BT 2020, il n’est couvert qu’à 75 %, ce qui est déjà très correct. Les delta E sRGB et DCI-P3 afficheraient tout deux une valeur de 1,5, tandis que le delta-E Adobe RGB s’élèverait à 2. Bref, Xiaomi semble avoir concocté un téléviseur très précis.

Xiaomi a présenté une nouvelle TV OLED, la V21. // Source : Xiaomi Xiaomi a présenté une nouvelle TV OLED, la V21, dotée d’une certification Xbox. // Source : Xiaomi Xiaomi a présenté une nouvelle TV OLED, la V21. // Source : Xiaomi

Pour assurer la partie gaming, deux ports HDMI 2.1 (compatible VRR) sont proposés, ainsi que la compatibilité Nvidia G-Sync. Une certification Xbox vient s’ajouter à l’ensemble. La partie son offre du 3.1 à 70 W de puissance, avec une certification Harman Kardon, Dolby Atmos et DTS-HD.

Pour s’offrir ce petit bijou, il faudra fournir entre 19999 yuans (soit 2630 euros si on effectue une conversion simple) et 16999 yuans (2236 euros HT). Des versions 65 et 55 pouces sont aussi prévues, au prix respectif de 5699 yuans (environ 750 euros) et 4999 yuans (658 euros environ). Aucune date de sortie française n’a pour l’heure été annoncée. On sait seulement qu’elle sortira le 16 août en Chine.