Xiaomi 12 Lite : les dernières fuites confirment la fiche technique de cette version abordable

Xiaomi aurait prévu de décliner son Xiaomi 12 dans une version plus abordable, avec un modèle Lite, comme elle l'avait fait pour la série de Mi 11. On en sait encore un peu plus sur lui : la fiche technique complète du Xiaomi 12 Lite 5G vient d'être dévoilée dans une fuite.

Xiaomi continue d’étoffer sa nouvelle série, celle des Xiaomi 12. Après le Xiaomi 12X, version moins puissante du Xiaomi 12, la marque chinoise compte bien proposer un modèle plus abordable, incarné par le Xiaomi 12 Lite. La formule avait déjà fait mouche il y a un an avec le Xiaomi Mi 11 Lite. En attendant sa présentation en bonne et due forme par Xiaomi, un certain nombre d’infos ont fuité sur la toile.

Que proposera le Xiaomi 12 Lite ?

C’est l’insider Yogesh Brar qui nous dévoile ses spécifications dans un tweet. Celui-ci vient ainsi confirmer ce que l’on avait déjà appris le mois dernier à propos de ce nouveau modèle abordable.

Comme prévu, s’il se profile comme un modèle relativement compact, le Xiaomi 12 Lite serait quand même plus imposant que le Xiaomi 12, avec une dalle AMOLED de 6,55 pouces, affichant une définition FHD+, et profitant d’une belle fréquence de rafraichissement de 120 Hz.

Côté processeur, c’est la puce Snapdragon 778G de Qualcomm qui aurait été choisie. Il s’agit d’un SoC compatible avec la 5G : un sacré atout pour un smartphone abordable. Côté RAM, on resterait sur un classique 6 ou 8 Go, assorti de 128 à 256 Go de stockage.

Sur le plan de la photo, le modèle Lite devrait proposer une solution efficace avec un triple capteur arrière, comprenant un grand-angle OIS de 64 MP, un ultra-grand-angle de 8 MP et un capteur additionnel pour la macro, de 5 MP. À l’avant, c’est un 16 MP qui serait proposé pour les selfies.

L’autonomie serait assurée par une respectable batterie de 4500 mAh, soutenue par une recharge à 67 W en filaire. Sur ce point, le 12 Lite fera assurément mieux que son prédécesseur, le Xiaomi Mi 11 Lite. Autre différence avec ce modèle, le lecteur d’empreinte sera implanté sous l’écran.

Le téléphone sera apparemment livré avec MIUI 13 (Android 12).

Quels tarifs et disponibilités ?

Comme souvent avec les smartphones Xiaomi, il est possible, une fois qu’il aura été officiellement présenté, que le Xiaomi 12 Lite soit d’abord vendu uniquement en Chine, avant d’arriver en Europe. Le 12X a cependant été rapidement disponible en France, on peut donc espérer qu’il en soit de même pour le Lite.

Au niveau du tarif, ce dernier devrait logiquement être inférieur à celui du Xiaomi 12X, qui est introduit à un prix de lancement de 799,90 euros. Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G avait quant à lui été proposé à 400 euros en France, à sa sortie : il est probable que le 12 Lite suive ses traces.

