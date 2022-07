Xiaomi 12S Ultra : une vidéo de démontage permet de découvrir son module photo massif

Une vidéo de démontage publiée sur YouTube permet de découvrir les entrailles du Xiaomi 12S Ultra et notamment son imposant module photo principal.

Après un mois et demi d’attente, Xiaomi a présenté cette semaine le résultat de sa collaboration avec le constructeur d’appareils photo Leica. Ce sont ainsi trois smartphones qui ont été présentés lundi 4 juillet en Chine — et qui ne sortiront pas en France — les Xiaomi 12S, 12 S Pro et 12S Ultra.

Le modèle le plus intéressant est sans nul doute le Xiaomi 12S Ultra. Il faut dire que ce smartphone intègre un capteur photo principal de format 1 pouce, à l’instar des Sharp Aquos R6 et R7, déjà développé en partenariat avec Leica, du Leica Leitz Phone 1 et du Sony Xperia Pro-I. Le Xiaomi 12S Ultra profite également d’un module photo au design plutôt original, avec une forme circulaire qui occupe une grande place au dos du smartphone. Néanmoins, si l’on pouvait penser a priori que le module photo principal était positionné au centre du bloc photo, il n’en est rien comme le révèle une vidéo de démontage.

Un module photo principal massif

Publiée par la chaîne YouTube chinoise WekiHome, cette vidéo s’attarde sur les différents composants du large bloc photo du Xiaomi 12S Ultra. De quoi permettre non seulement de découvrir le circuit électronique, mais également les objectifs utilisés ainsi que les différents capteurs intégrés au téléphone. On peut notamment y voir le format impressionnant du capteur Sony IMX989 utilisé pour l’appareil photo grand-angle du Xiaomi 12S Ultra. Avec son format de type 1 pouce, il propose en effet des dimensions de 8,8 x 13,2 mm. Rappelons qu’il s’agit d’un capteur de 50,3 mégapixels avec des photosites de 1,6 μm de côté. Il est ainsi capable de prendre des clichés de 12,58 mégapixels en pixel binning — en regroupant les pixels par groupe de quatre — avec des pixels de 3,2 μm de côté.

Surtout, qui dit capteur photo plus grand dit également objectif plus imposant. Pour associer un objectif équivalent 23 mm, Xiaomi a dû proposer un module photo, capteur compris, de 11,06 mm d’épaisseur. De quoi expliquer la forme de bulle du bloc photo.

La vidéo permet en outre de découvrir tous les autres composants du Xiaomi 12S Ultra, qu’il s’agisse de sa batterie de 4860 mAh, de sa bobine pour la charge sans fil ou de la puce Snapdragon 8+ Gen 1.

Pour rappel, le Xiaomi 12S Ultra est proposé en Chine en trois configurations — 8/128 Go, 12/256 Go ou 12/512 Go — à partir de 5999 yuans, soit 857 euros. En revanche, aucune commercialisation en France n’est prévue pour ce smartphone haut de gamme.

