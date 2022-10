Xiaomi 12T Pro versus Xiaomi 12 Pro : ne vous faites pas avoir

Sommaire Photo Puissance Conclusion Commentaires

Xiaomi vient de sortir les Xiaomi 12T et 12T Pro. Nous comparons la fiche technique de ce dernier avec son prédécesseur, le Xiaomi 12 Pro sorti il y a sept mois.

S’il est toujours conseillé d’attendre les tests avant de se jeter sur le dernier smartphone sorti, en particulier s’il s’agit d’un téléphone haut de gamme, les derniers Xiaomi 12T et 12T Pro affichent sans conteste une fiche technique bien supérieure à celle des Xiaomi 12 et 12 Pro sortis en mars dernier, pourtant vendus bien plus chers à leur sortie que les 12T. Voici un guide complet pour bien choisir entre les deux téléphones Xiaomi.

Nous avons décidé de nous concentrer sur le modèle Pro des deux gammes et non pas les versions de base étant donné que le Xiaomi 12 a reçu la note de 6/10 dans nos colonnes, la comparaison aurait moins de sens. Le Xiaomi 12 Pro lui a reçu un 8/10 à l’époque pour sa recette équilibrée.

Plus de mégapixels, mais pas de téléobjectif sur le 12T Pro

Commençons par le point le plus mis en avant dans la communication de Xiaomi autour du 12T Pro : son capteur 200 mégapixels. Si on peut évidemment débattre de l’intérêt d’ajouter autant de pixels à un capteur dans la quête de la photo parfaite, il n’en reste pas moins que le 12T Pro paraît immédiatement mieux équipé que son compère, le Xiaomi 12 Pro, pourtant vendus 1100 euros à sa sortie. Pour rappel, le 12T Pro est vendu 799 euros.

Mais n’oublions pas cependant que le Xiaomi 12 Pro possède un bel avantage aussi : il s’équipe d’un téléobjectif X2, absent de son compère à la lettre T. Il convient tout de même d’atténuer le poids de cette différence : on est tout de même sur un téléobjectif qui ne permet pas de se rapprocher énormément de son sujet. Le 12T Pro avec sa haute définition permettra de surcroit de plus facilement cropper dans une image. Sur la photo, on peut donc tout de même donner le point au 12T Pro.

Autonomie et design, le point va au 12T Pro

Sur le plan de la batterie aussi, le 12T Pro, on le rappelle néanmoins moins cher, paraît mieux équipé que le 12 Pro. Il affiche en effet une batterie de 5000 mAh, contre 4600 mAh pour le 12 Pro originel. Pour près de 300 euros de moins, c’est une affaire. Ajoutons que la charge est exactement la même pour les deux téléphones : 120W.

Pour terminer sur les points indéniablement plus intéressants sur le 12T Pro, celui affiche une certification IP 53 contre la poussière et l’eau. Même si on est n’est loin de la certification la plus forte possible, c’est déjà mieux que le 12 Pro qui n’en proposait pas du tout.

Puissance et chauffe

L’autre élément qui permet de recommander les yeux fermés le 12T Pro contre le 12 Pro, c’est indéniablement sa puce. En effet, le 12T Pro est équipé d’un Snapdragon 8+ Gen 1 là où son prédécesseur possède le 8 Gen 1.

Nous avons écrit un article complet pour démontrer que la puce avec un Plus faisait une grosse différence. En deux mots, retenez ceci : c’est une puce plus puissante, mais plus important encore, qui chauffe beaucoup moins et qui consommera donc bien moins de batterie.

À quoi joue Xiaomi ?

Vous l’aurez compris, que ce soit sur la photo, l’autonomie ou même la puissance pure, nous recommandons de ce fait davantage le 12T Pro (même s’il faudra le tester pour en être sûr). Si l’on ajoute à cela le fait qu’il coûte beaucoup moins cher que le 12 Pro, le match est plié.

Maintenant, il convient de se poser cette question : pourquoi Xiaomi a sorti le Xiaomi 12 Pro au départ, si c’est pour le détruire sept mois plus tard ? Nous ne cracherons certainement pas dans la soupe, mais force est de constater qu’à sept mois d’intervalles, Xiaomi sort un téléphone indéniablement meilleur que le précédent à 300 euros moins cher.

La question sous-jacente est la suivante : ne vaudrait-il pas mieux pour tout le monde que Xiaomi n’ait sorti qu’un seul des deux téléphones, si possible le meilleur des deux ? De plus, si on se met à la place des acheteurs du Xiaomi 12 Pro, il y a de quoi se sentir un peu floué et perdre confiance en la marque, qui savait probablement déjà qu’elle sortirait un 12T bien mieux équipé sept mois après. Nous avons coutume chez Frandroid ne pas conseiller aux utilisateurs de changer de téléphone d’une génération sur l’autre, car souvent les améliorations sont incrémentales. Mais ici, un téléphone semble indéniablement meilleur que l’autre. Peut-être devront nous à l’avenir nous méfier des Xiaomi 13, dans l’attente des Xiaomi 13T ?

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.