Xiaomi officialise ses nouvelles tablettes Pad 6 et 6 Pro, corrigeant les petits défauts des anciennes

En marge de l'annonce de son flagship Xiaomi 13 Ultra, le géant chinois des nouvelles technologies a présenté les nouvelles versions de ses tablettes Android, mardi 18 avril 2023. Si la Xiaomi Pad 5 nous avait conquis malgré quelques défauts, cette nouvelle itération semble les corriger tout en gardant un prix contenu.

L’annonce était attendue puisque Xiaomi présentait déjà la tablette sur son site avant la conférence, mais le constructeur chinois a officialisé le produit ce mardi 18 avril. En marge de la conférence d’annonce de son smartphone premium Xiaomi 13 Ultra, le géant des technologies a présenté deux nouvelles tablettes : les Xiaomi Pad 6 et 6 Pro.

Deux nouveaux modèles faisant suite aux deux modèles de Pad 5 sortis en 2021 en Chine. Seule la version standard était sortie en France en 2022, elle nous avait agréablement surpris comme une tablette Android avec bon rapport qualité-prix. Un succès que Xiaomi semble avoir reproduit le papier, corrigeant même l’absence de certains composants.

Un design minimaliste avec un petit ajout

Si deux tablettes ont bien été présentées lors de cette conférence en Chine, gardez en tête que les produits sont quasi identiques vue d’extérieur : seuls le SoC, la caméra frontale, la vitesse de recharge et les variantes de mémoire vive et de stockage changent.

On retrouve donc le même design extérieur plutôt classique, qui ne s’éloigne pas trop de celui de la Pad 5 : un corps au dos et aux bordures plates, avec des coins arrondis. Seul vrai changement : le design de la bosse des deux modules photo, cette fois-ci placés dans un rectangle arrondi noir. Le tout en trois couleurs au rendu mates : noir, bleu clair et « champagne », ressemblant plus à du rose clair sur l’image présentée.

Si l’on ne connait pas les dimensions inexactes, les visuels promotionnels indiquent une épaisseur de 6,51 mm et un poids de 490 grammes. Pour le reste, un port USB-C est entouré de deux grilles de haut-parleurs sur la bordure basse, tandis qu’un bouton de déverrouillage avec lecteur d’empreinte est présent sur le côté. Une bonne nouvelle, puisque celui-ci était absent de la Xiaomi Pad 5.

Plus puissant et écran plus rapide

Côté face, la marque chinoise offre toujours la même taille d’écran, avec une dalle LCD de 11 pouces d’une résolution WQHD+, mais cette fois avec un taux de rafraichissement de 144 Hz, compatible HDR et Dolby Vision. C’est encore mieux que le 120 Hz de la génération précédente !

Autre surprise : les SoCs intégrés à ces deux tablettes. C’est l’un des points ou les deux modèles divergents : la Xiaomi Pad 6 Pro fait un bond vers le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, promettant du montage vidéo avec « export en 4K » rapide et 60 images par seconde en jouant à Genshin Impact, selon la communication de Xiaomi. La Pad 6 standard se contente en revanche d’un Snapdragon 870, identique à la Pad 5 Pro, bien que cette puce soit tout à fait convenable pour la plupart des usages. Des performances couplées à de la mémoire RAM en LPDDR5 et une norme de stockage en UFS 3.1.

Le tout tournant sous MIUI Pad 14, une variante de l’interface Android de Xiaomi plus adaptée aux tablettes. Dans sa conférence, le constructeur chinois indique avoir développé la tablette et son logiciel pour optimiser l’usage en vidéoconférence. En plus de la caméra frontale de 8 (version standard) ou 20 mégapixels (version pro) centrée en position horizontale, les Xiaomi Pad 6 intègrent quatre micros et un système de transcription des appels vidéos à plusieurs.

Jusqu’à 48 jours d’autonomie une fois abandonnée

L’autonomie des deux produits n’est pas en reste, avec une batterie de 8840 mAh sur la Xiaomi Pad 6 classique et de 8600 mAh sur sa version Pro. La marque promet environ 10 heures en jeu ou 13 heures de doomscrolling sur TikTok, et jusqu’à « 47,9 jours » en mode de veille prolongée si la tablette n’est pas utilisée pendant un long moment. Leur recharge rapide dépend toutefois de la version achetée : jusqu’à 33 W en modèle classique et jusqu’à 67 W en modèle Pro.

Enfin, la marque a aussi présenté les deux accessoires qui pourront être ajoutés à la Xiaomi Pad 6 ou 6 Pro. D’abord, un nouveau clavier avec rétroéclairage adaptatif, dont le pavé tactile est un peu plus grand qu’avant et prend en charge des gestes tactiles via MIUI Pad 14. Celui-ci comprend également une puce NFC pour transférer plus facilement des fichiers entre smartphone et tablette Xiaomi.

Puis, une nouvelle génération du stylet Xiaomi Smart Pen qui, toujours selon le constructeur, réduirait la latence du modèle actuel, aurait une pointe plus résistance et une autonomie de 150 h avec rechargement en « une minute ».

Prix et disponibilité des Xiaomi Pad 6 et Pad 6 Pro

Et encore une fois, les prix annoncés pour ces deux modèles de tablettes sont affolants… mais à prendre avec des pincettes, puisque seulement disponibles yuans chinois pour l’instant.

Pour la Xiaomi Pad 6 :

6 Go de RAM et 128 Go de stockage, pour 1999 yuans (soit 265 euros)

8 Go de RAM et 128 Go de stockage, pour 2099 yuans (soit 280 euros)

8 Go de RAM et 256 Go de stockage, pour 2299 yuans (soit 320 euros)

Pour la Xiaomi Pad 6 Pro :

8 Go de RAM et 128 Go de stockage, pour 2499 yuans (soit 330 euros)

8 Go de RAM et 256 Go de stockage, pour 2799 yuans (soit 370 euros)

12 Go de RAM et 256 Go de stockage, pour 3099 yuans (soit 410 euros)

12 Go de RAM et 512 Go de stockage, pour 3399 yuans (soit 450 euros)

Ces montants sont généralement augmentés une fois commercialisés en France. Pour autant, ces prix correspondent quasiment à ceux annoncés à la sortie de la Pad 5 en Chine… vendue finalement à 400 euros pour modèle le plus basique.

Si aucune date n’est pour l’instant annoncée, on peut donc espérer que la Xiaomi Pad 6 standard soit commercialisée chez nous autour du même rapport qualité-prix excellent.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).