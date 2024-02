L’impressionnante voiture électrique de Xiaomi arrive (très) bientôt, et vous allez en voir partout

En décembre 2023, Xiaomi a présenté sa première voiture électrique, la SU7. Une voiture qui semble fascinante, mais qui gardait encore beaucoup de zones d'ombres. La date de mise en production était par exemple inconnue, mais des médias chinois affirment qu'elle va arriver très vite. Avec des objectifs ambitieux !

La présentation fin décembre 2023 de la SU7, la première voiture électrique de Xiaomi, nous a tenu en haleine. La marque chinoise a fait particulièrement fort pour une première, avec un aérodynamisme très travaillé, des moteurs hyper performants permettant de dépasser les 300 km/h, des batteries (et des autonomies) XXL et, Xiaomi oblige, des écrans de première qualité.

Une présentation axée sur les technologies de la voiture, mais qui ne parlait de pas grand-chose d’autre. Sa date d’arrivée sur le marché, notamment, restait tenue secrète. Heureusement pour nous, le média chinois 36kr.com est parti à la chasse aux infos, et annonce que la SU7 débuterait sa production très prochainement.

Rendez-vous fin février

L’article de 36kr.com indique en effet que les premières SU7 de série sortiraient des chaînes à la seconde moitié de février 2024, juste après les fêtes du Nouvel An chinois. La production attendue serait de 2 000 exemplaires en mars, après un premier mois de production, avant de monter rapidement.

Le chiffre de 10 000 exemplaires par mois est ainsi indiqué, et il serait atteint dès juin 2024, soit seulement quatre mois plus tard ! Un objectif très ambitieux, qui montre à quel point Xiaomi croit en sa voiture électrique, avec par ailleurs une volonté de l’exporter à l’international — et pourquoi pas en France.

Rappelons ici que la SU7 utilisera la méthode du giga casting pour sa fabrication, de quoi faire baisser le coût et la durée de production, mais qui peut s’avérer problématique en termes de réparabilité.

De quoi en savoir plus sur les prix ?

Qui dit mise en production dit début des ventes et donc, fatalement, annonce des prix. La Xiaomi SU7 garde en effet jalousement secret ses tarifs, même si Lei Jun, le CEO de la marque, a laissé entendre qu’elle pourrait débuter aux alentours des 500 000 yuans, soit environ 64 000 euros.

Souhaitons en tout cas bon courage à Xiaomi, car la mise en série d’une voiture électrique (encore plus lorsqu’on part de zéro) peut s’avérer très compliqué. Elon Musk parlait de « production hell » lorsque la Model 3 a commencé à sortir des chaînes de fabrication, et la mise en faillite de Tesla a manifestement été proche à cette époque.

De façon générale, Xiaomi doit s’attendre à perdre beaucoup d’argent sur sa division « voiture électrique » dans les prochaines années avant de gagner le moindre yuan dessus. D’autres constructeurs s’y sont déjà cassé les dents, mais le géant chinois semble avoir développé une voiture très réussie. De quoi lui ouvrir les portes du succès ?