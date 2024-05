La 2ème voiture électrique de Xiaomi serait un genre de Tesla Model Y et on sait quand elle arriverait

Quelques mois après la révélation de la berline SU7, le géant de la tech Xiaomi a désormais pour projet de lancer un second modèle de voiture électrique. Il pourrait s’agir d’un SUV électrique, qui rivaliserait frontalement avec la Tesla Model Y. La firme américaine a de quoi trembler…

Cela ne fait que quelques mois que la nouvelle Xiaomi SU7 a démarré sa commercialisation, et déjà, elle rencontre un incroyable succès.

Un second modèle en préparation

En effet, la firme chinoise aurait enregistré des commandes trois à cinq fois supérieures aux estimations, avec des délais d’attente qui dépassent déjà les huit mois. À tel point que le constructeur a décidé d’accélérer la production en doublant la cadence au cours des prochains mois. Et ce alors que la berline électrique est affichée à un prix très bas, à moins de 30 000 euros dans son pays natal. Ce qui explique en grande partie son succès, de même que ses technologies très intéressantes.

Mais l’entreprise, basée à Pékin et initialement spécialisée dans les smartphones et les objets connectés ne compte pas s’arrêter là. Forte du succès de sa première voiture électrique, elle veut aller encore plus loin et serait déjà en train d’envisager le lancement d’un second modèle. C’est en tout cas ce qu’indique le site américain Bloomberg, qui explique que ce nouvel arrivant serait même déjà en cours de développement, tandis que la SU7 a totalisé plus de 100 000 ventes en quelques semaines seulement.

À quoi faudra-t-il s’attendre avec ce nouveau véhicule ? Et bien selon le média, il devrait s’agir d’un SUV, là encore doté d’une motorisation 100 % électrique. Et à vrai dire, ce n’est pas vraiment une surprise, puisque ce type de silhouette rencontre un très grand succès sur le marché, et ce depuis plusieurs années.

Et pour cause, l’exemple le plus probant reste la Tesla Model Y, qui fut la voiture la plus vendue au monde en 2023. Et forcément, cela ne laisse pas Xiaomi indifférent, puisque la firme chinoise vise clairement à concurrencer le constructeur américain. C’est déjà bien parti avec sa SU7, qui chasse sur les terres de la Model 3, et c’est désormais le SUV d’Elon Musk qui serait en ligne de mire. D’ailleurs, ce dernier aura particulièrement inspiré les ingénieurs de l’Empire du Milieu.

Lancement en 2025

Les journalistes de Numerama nous indiquent que ces derniers ont étudié en profondeur la Model Y, tout comme l’avait également fait Toyota, qui avait salué le travail de Tesla. Aucun commentaire n’a été en revanche fait du côté de Xiaomi, qui ne donne pas de détails sur ce qui a été fait avec la voiture. Cette dernière a très probablement été démontée, afin de permettre aux équipes du constructeur d’analyser la méthode de fabrication, un domaine qui l’intéresse tout particulièrement. Car c’est pour l’heure la cadence de production qui freine encore Xiaomi dans son développement.

Et ce même si son usine chinoise est en mesure de produire une voiture toutes les 76 secondes, ce qui serait encore bien trop élevé pour répondre à la demande. D’ailleurs, c’est aussi cela qui empêche la firme de lancer son SUV électrique, dont le développement serait plus avancé que prévu. Nous devrions le voir arriver au cours de l’année prochaine, alors qu’un autre site d’assemblage serait également en préparation. Mais pour l’heure, aucune information sur sa fiche technique n’a encore été dévoilée pour le moment.

Ce dernier devrait sans doute reprendre quelques éléments de la berline, dont sa, dont la capacité est annoncée entre 73,6 et 101 kWh. Cette dernière affiche une autonomie allant jusqu’à 800 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, mais elle pourrait être un peu plus basse sur le SUV, du fait de son Cx (coefficient de traînée), sans doute légèrement supérieur. Quoi qu’il en soit, Tesla risque d’avoir du mal à encaisser l’arrivée de ce nouveau rival, qui chassera aussi sur les terres de la Peugeot e-3008 et du Renault Scénic E-Tech.