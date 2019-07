Alors que Huawei doit présenter le 9 août prochain la prochaine version d’EMUI, son compatriote Xiaomi n’est pas en reste. Le site XDA Developers a en effet pu mettre la main sur la prochaine version de MIUI, elle aussi basée sur Android 10 Q.

En avril dernier, des responsables de Xiaomi notaient certaines des fonctionnalités à venir pour MIUI 11, la prochaine version de son interface Android maison. Des nouveautés qui arriveront plus tard. Pour l’heure, Xiaomi travaille en effet sur la version bêta d’Android 10 Q portée sur MIUI 10. Une interface que l’on peut désormais découvrir grâce au site XDA Developers.

Le site américain spécialisé dans l’actualité d’Android a en effet pu mettre la main sur cette version de MIUI 10 basée sur Android 10 Q. Comme le signale XDA Developers, cela signifie donc que les nouvelles fonctions prévues pour MIUI 11 — comme le nouveau design, les nouvelles icônes ou les optimisations — ne sont pas présentes dans cette version.

Un nouveau launcher et un thème sombre global

Malgré cela, cette version de MIUI 10 intègre tout de même quelques nouveautés. C’est le cas du thème sombre globale dans le système et les applications. XDA Developers note par ailleurs une nouvelle fonctionnalité baptisée « Screen Time Options » qui vous permet de contrôler votre temps d’utilisation du smartphone ou de telle et telle application. Le lanceur d’applications de MIUI 10 semble également avoir reçu un coup de polish.

Un nouvel écran est présent à gauche de l’écran d’accueil, un glissement du doigt vers le haut permet d’accéder à une recherche d’applications, de musique, de vidéos ou de jeux et la barre de recherche a été repositionnée tout en bas de l’écran, à la manière du Pixel Launcher. Les icônes d’applications ont également droit à de la personnalisation grâce aux paramètres développeur.

Pour l’heure, cette version de MIUI 10 basée sur Android 10 Q n’est disponible qu’en bêta fermée. On ignore encore quand Xiaomi la rendra publique. Le constructeur chinois fait partie des différents partenaires de Google pour la bêta d’Android 10 Q et on imagine donc que les appareils Xiaomi seront mis à jour rapidement après la sortie de la version finale de la mise à jour, attendue en septembre. Le constructeur a d’ores et déjà annoncé que ce serait le cas de 11 d’entre eux.