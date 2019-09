L’atypique écran du Xiaomi Mi Mix Alpha est pour l’instant fait de plastique, mais la marque promet que ce sera du verre qui recouvrira son smartphone d’ici la fin de l’année, sur les modèles destinés à la vente.

Le Xiaomi Mi Mix Alpha a été tout fraîchement dévoilé avec un impressionnant écran qui s’enroule tout autour de ce smartphone. En attendant d’en apprendre plus sur sa disponibilité hors de Chine, des informations intéressantes ont été dévoilées sur cette fameuse dalle pliée.

L’entreprise qui a conçu l’écran s’appelle Visionox et comme le résume Sparrow News, c’est cette même firme qui était déjà à l’origine de la dalle utilisée sur le concept de smartphone doublement pliable de Xiaomi. Soulignons que ce dernier en est toujours au stade de prototype malgré des rumeurs circulant encore cet été.

Du plastique au verre

De son côté le président de Xiaomi, Lin Bin, a indiqué sur son compte Weibo que la version présentée du Mi Mix Alpha était pourvue d’un écran en plastique (POLED). Le dirigeant explique toutefois que c’est bien du verre qui nippera les versions du smartphone qui seront commercialisées d’ici la fin de l’année.

Cela devrait donc permettre une meilleure résistance aux éventuelles rayures et égratignures qui surviennent plus facilement sur du plastique que sur du verre, surtout si ce dernier est certifié Gorilla Glass. Mais non n’avons pas d’information à ce sujet-là. Pour un smartphone annoncé 2500 euros HT en Chine, on ne peut qu’espérer quelques gages de solidité.