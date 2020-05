Le nouveau Xiaomi Redmi Note 9S est déjà moins cher sur Cdiscount

Le Xiaomi Redmi Note 9S sera officiellement lancé dans quelques jours, mais Cdiscount le propose déjà avec 30 euros de réduction, le faisant passer exclusivement aujourd'hui de 249 à 219 euros. Retrouvez ci-dessous tous les détails pour obtenir ce smartphone au meilleur prix.

La gamme abordable de Xiaomi accueille cette année trois nouveaux modèles : le Redmi Note 9, le Redmi Note 9 Pro et le Redmi Note 9S. Ce dernier qui nous intéresse se situe entre les deux premiers pour proposer une sorte de compromis pour quelques euros de plus ou de moins. Il sera disponible au prix attractif de 249 euros à partir du 11 mai 2020.

Surprise ! Tous les mardis (dont aujourd’hui) et jeudis de 16h à 20h, le Xiaomi Redmi Note 9S est en promotion exclusive chez Cdiscount et chute à seulement 219 euros.

Caractéristiques

Le Xiaomi Redmi Note 9S n’est pas le successeur de l’incontournable Redmi Note 8T, mais il fait bel et bien partie de la gamme abordable du constructeur chinois. Le design est bouleversé par rapport aux anciens modèles, avec notamment cette bulle dans l’écran pour dissimuler la caméra frontale ou la disposition en carré de l’appareil photo.

Il embarque une dalle LCD de 6,67 pouces affichant une définition maximale Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels. Elle est bien calibrée par défaut et il est toujours possible de modifier selon les goûts de chacun la température des couleurs et d’autres options grâce à MIUI. Xiaomi se vante par ailleurs d’un ratio screen-to-body de 91 %.

Au dos, on retrouve le fameux module photo en forme de carré dont on a parlé tout à l’heure. C’est un quadruple capteur de 48 + 8 + 5 + 2 mégapixels qui apporte une très grande polyvalence sur ce segment de prix, avec un mode nuit très intéressant à exploiter. Tout n’est évidemment pas parfait, notamment pour le mode portrait légèrement capricieux ou le mode macro anecdotique, mais l’appréciation globale est très bonne selon notre test.

Le Redmi Note 9S est actuellement l’un des seuls smartphones à proposer le nouveau Snapdragon 720G, avec le Realme 6 Pro. C’est un processeur orienté gaming très performant puisqu’il atteint quasiment la puissance du SoC Helio G90T de MediaTek qui équipe actuellement le Redmi Note 8 Pro. Au quotidien, l’expérience utilisateur est parfaitement fluide et tous les jeux tournent de façon optimale.

Il surprend enfin par être un véritable champion de l’autonomie grâce à sa batterie de 5 020 mAh. C’est simple : il fait tout simplement partie du top 3 des smartphones les plus endurants que nous avons pu tester depuis le début de l’année. Comptez en moyenne deux jours d’utilisation, avec la possibilité de récupérer rapidement des pourcentages grâce au chargeur rapide fourni avec.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Xiaomi Redmi Note 9S dans nos colonnes.

Où précommander ?

Le Xiaomi Redmi Note 9S sera officiellement livré à partir du 7 mai 2020 pour être disponible le 11, à un prix conseillé 249 euros.

Comme dit précédemment, Cdiscount organise des ventes flash exclusives tous les mardis et jeudis de 16h à 20h pour permettre d’obtenir ce nouveau smartphone avec 30 euros de remise immédiate. De plus, vous recevrez un bracelet connecté Mi Band 4 offert pour tout achat d’un Redmi Note 9S avant le 11 mai prochain.

Pour découvrir les offres des autres revendeurs, merci de jeter un coup d’oeil au tableau ci-dessous.

Notre guide d’achat

