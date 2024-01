Cette voiture électrique aux 1 000 kilomètres d’autonomie va se recharger encore plus rapidement

Le constructeur chinois Zeekr du groupe Geely (Lotus, Polestar, Volvo, etc.) va offrir quelques évolutions à sa voiture électrique 001. Outre son style légèrement retravaillé, cette dernière va surtout profiter d'une nouvelle architecture 800 volts sur l'ensemble de la gamme. Une amélioration qui profitera à la recharge, qui deviendra encore plus rapide, tandis que l'autonomie devrait rester inchangée.

C’est un fait, les constructeurs chinois sont aujourd’hui de plus en plus nombreux sur le marché, et notamment en Europe. Parmi eux, citons notamment BYD, qui vient de devenir le numéro 1 mondial de l’électrique, mais également Nio ou encore Xpeng. Mais un autre veut aussi tenter sa chance et s’offrir une place de choix chez nous au cours des prochaines années.

Quelques améliorations

Il s’agit de Zeekr, une jeune marque fondée en 2021 et appartenant au groupe Geely, aux côtés de Volvo, Smart ou encore Lotus et Polestar. Cette dernière possède déjà une gamme assez complète, composée des 001 et 009 ainsi que de la récente X. Sans parler la nouvelle Zeekr 007, qui a été récemment dévoilée et qui devrait rivaliser frontalement avec la Tesla Model 3. Mais si le constructeur semble déjà bien avancé, pas question pour lui de se reposer sur ses acquis, bien au contraire.

En effet, et comme l’indique le site Car News China, ce dernier va apporter quelques évolutions à sa première voiture électrique, la berline surélevée 001. Cette dernière fut pour mémoire lancée à la fin de l’année 2021 et voilà qu’elle s’offre quelques améliorations en 2024. Cela passe notamment par un style très légèrement retravaillé, à l’avant comme à l’arrière. Les dimensions évoluent également, avec une longueur en hausse de 7 centimètres. Ce qui donne 4,98 mètres pour 2,0 mètres de large et 1,55 mètre de haut.

L’empattement mesure quant à lui 3,01 mètres, tandis que le poste de conduite ne semble pas vraiment évoluer selon les premiers spyshots. Nous retrouvons un large écran tactile 2,5 K ainsi qu’un combiné numérique que l’on connaît déjà bien. À noter que le système d’info-divertissement sera propulsé par la puce Qualcomm Snapdragon 8295. Cela va également de pair avec l’arrivée de nouvelles puces Orin X et d’un capteur LiDAR améliorant la conduite autonome.

Mais c’est surtout sous son capot que la Zeekr 001 va évoluer en profondeur. Et pour cause, cette rivale de la nouvelle Xiaomi SU7, entre autres, devrait s’offrir une architecture 800 volts, que l’on retrouve déjà sur la version FR coiffant la gamme. De quoi garantir une charge encore plus rapide, alors que la version actuelle culmine à 200 kW de puissance de charge. La version FR déjà dotée de cette technologie peut passer de 10 à 80 % en seulement 15 minutes.

Plusieurs versions

Mais ce n’est pas tout, car il se murmure également que la voiture électrique chinoise, va voir sa puissance augmenter avec cette nouvelle version. La déclinaison d’entrée de gamme devrait passer à 310 kW, soit 421 chevaux et atteindra une vitesse maximale de 240 km/h. La variante à deux moteurs électrique revendiquera pas moins de 270 kW et 310 kW à l’avant et à l’arrière, soit 367 et 421 chevaux. Elle s’équipera d’une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) fournie par CATL.

Les capacités devraient rester identiques à celles déjà proposées sur la Zeekr 001 depuis son lancement, oscillant entre 86 et 140 kWh. Cette dernière n’est autre que la Qilin CTP 3.0, qui offre une autonomie pouvant atteindre les 1 032 kilomètres. Un chiffre qui s’entend cependant selon le cycle chinois CTLC, ce qui donne environ 850 kilomètres selon l’homologation européenne WLTP.

Pour l’heure, rien n’a été dit quant à des évolutions sur la version FR, qui ira titiller la Tesla Model 3 Performance quant elle fera son retour dans le catalogue. Si rien n’a été précisé, la Zeekr 001 devrait continuer de proposer son système de communication par satellite, disponible en option sur la version à transmission intégrale depuis peu ainsi que sur sa déclinaison hautes performances.

Mais la grande question est la suivante : quand la nouvelle Zeekr 001 arrivera-t-elle sur le marché ? Cela devrait arriver au cours du 1er trimestre 2024, d’abord en Chine puis en Europe un peu plus tard. En effet, les premiers exemplaires de la berline électrique viennent tout juste de débuter leurs livraisons chez nous. Le prix devrait tourner autour des 250 000 yuans, soit environ 31 907 euros. Mais ce dernier devrait en fait être bien plus élevé…