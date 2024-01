Cette voiture électrique intègre une connexion satellitaire : voici à quoi ça sert

Dévoilée quelques mois plus tôt, la nouvelle voiture électrique Zeekr 007 nous donne de nouveaux détails à son sujet. La berline, qui rivalise avec la Tesla Model 3 fait notamment appel à la connexion par satellite, comme la Zeekr 001 avec ses 1000 km d'autonomie. Une technologie encore peu connue, mais qui se révèle très pratique.

Si vous vous intéressez à l’actualité de la voiture électrique, vous avez sans doute déjà entendu parler de Zeekr. Et si ce n’est pas le cas, cela ne durera pas longtemps, car le constructeur a bien l’intention de se faire une belle place sur le marché européen. Ce dernier commercialise déjà deux modèles, la 001 et la 009, et a récemment levé le voile sur sa X, une compacte électrique rivale de la Renault Mégane E-Tech.

Une technologie pratique

Il y a quelques semaines, la firme chinoise officialisait également un quatrième modèle, qui prend cette fois-ci la forme d’une grande berline électrique. Cette dernière est baptisée 007 et chasse sur les terres des Tesla Model 3 et autres Volkswagen ID.7, sans oublier la nouvelle Xiaomi SU7 tout juste présentée. Et cette nouvelle arrivante a de quoi faire trembler ses rivales.

D’abord avec son autonomie impressionnante, affichée à 870 kilomètres mais également par son prix. En effet, la berline est disponible en Chine à partir de 209 900 yuans, ce qui équivaut à 26 700 euros environ. Un prix qui sera cependant revu à la hausse si elle arrive en Europe. Au total, quatre versions sont proposées, avec une dotation technologique plutôt généreuse dès le premier niveau de finition. Mais un petit détail sur le site du constructeur nous interpelle.

Et pour cause, en regardant en détail le configurateur, on aperçoit une ligne indiquant que la voiture est dotée d’un système de communication par satellite. Ce dernier est disponible uniquement en option sur l’avant-dernière version, dotée d’une transmission intégrale. Mais de quoi s’agit-il vraiment ? Si cette technologie est méconnue, elle n’est cependant pas tout à fait inédite. En effet, elle est déjà proposée sur une autre voiture de la marque.

On la retrouve depuis quelques mois sur la Zeekr 001, mais uniquement dans sa version FR à très hautes performances. Ok, c’est bien, mais à quoi cela sert-il très concrètement ? Et bien à vrai dire, ce dispositif a plus d’une seule utilité, que nous allons vous détailler. Mais globalement, il améliore la sécurité, puisqu’il permet de téléphoner même en l’absence de réseau cellulaire, comme dans certains lieux reculés. Un système qui peut alors faire la différence en cas d’accident.

De nombreuses fonctionnalités

Par ailleurs, il est également possible d’envoyer des messages depuis n’importe quel endroit du globe grâce à cette technologie. Mais ce n’est pas tout, car cette dernière rend la voiture encore plus pratique. Ainsi, le conducteur peut transformer cette dernière en station mobile 4G ou même 5G, même lorsqu’il n’y a aucune antenne-relai à proximité. Ce qui permet d’envisager des excursions en pleine campagne par exemple.

De plus, la navigation gagne également en précision et en rapidité, grâce à la connexion satellitaire. Quelques mois plus tôt, le site Karmactive expliquait que Zeekr prévoyait de lancer pas moins de 72 satellites dédiés à cet usage d’ici à 2025. De quoi rivaliser avec Tesla, qui ne propose pas encore cette technologie dans ses véhicules pour le moment. Cependant, cela n’est pas à exclure puisqu’Elon Musk annonçait en 2022 l’arrivée de Starlink V2.

Actuellement, les voitures de la marque sont simplement équipées d’un modem 4G qui nécessite une connexion au réseau cellulaire pour fonctionner. À noter que l’iPhone 14 est aussi doté de la connexion par satellite, tandis que le futur Samsung Galaxy 4 pourrait également y avoir le droit.