Et si on installait Windows 11 sur un PC Pentium 4 vieux de 16 ans ?

Est-il possible d'installer Windows 11 sur un vieux PC de 16 ans alors que l'OS ne fonctionne pas sur des machines datées de seulement 5 ans ? Voyons voir !

Evidemment, vous vous doutez qu’avec un titre comme ça, il doit se passer quelque chose d’intéressant.

Pour rappel, Microsoft exige certaines spécificités pour installer Windows 11. Vous pouvez installer l’OS si vous ne remplissez pas tout, dont le support du TPM 2.0, mais Microsoft ne vous garantie pas que vous profiterez des mises à jour de sécurité. Voici comment installer Windows 11 sur un PC non compatible d’après la méthode de Microsoft.

Microsoft fournit une liste des processeurs officiellement compatible avec Windows 11. Il faut obligatoirement que le processeur du PC soit sur la liste pour être éligible à l’installation du nouveau système.

Pour le moment, il s’agit essentiellement des processeurs Intel de 8e génération ou plus récents et des processeurs AMD Ryzen 2000 ou plus récent. Microsoft a toutefois fait évoluer sa position pour intégrer certains processeurs Intel de 7e générations selon les appareils.

Installer Windows 11 sur une machine équipée d’un Pentium 4… c’est possible !

Que se passe-t-il si on installe Windows 11 sur une machine équipée d’un CPU Intel Pentium 4 ? Pour rappel, cette série de processeurs est sortie entre 2000 et 2008. Ce sont de vieux processeurs x86 qui sont évidemment en dehors des listes de compatibilité fournies par Microsoft.

Comme vous pouvez le voir en vidéo, l’installation fonctionne. En réalité, l’explication est très simple, l’outil PC Health Check, qui permet de vérifier si votre PC est compatible, n’a pas dans sa liste ce processeur daté.

Windows 11 in Cedar Mill Pentium 4 Machine specifications: Intel Pentium 4 661 3.6 GHz

ASUS P5Q

4 GB DDR2 800

Nvidia Geforce GT 710

120 GB SSD Installed using Windows 10's PE installer pic.twitter.com/n5gTg9csKA — Carlos S. M. (@Carlos_SM1995) October 14, 2021

Si vous avez un vieux PC avec ce processeur, on vous déconseille tout de même d’installer Windows 11, Microsoft risque de mettre à jour sa liste des processeurs pris en charge et vous ne profiterez plus des dernières mises à jour.

Bien sûr, l’OS tourne lentement avec la puce Pentium 4. Néanmoins, cela montre que Windows 11 peut facilement fonctionner sur du matériel vieux de quinze ans.