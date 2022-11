L’application iCloud pour Windows fait n’importe quoi sur certains PC

L’application iCloud pour Windows 10 et 11 s’illustre cette semaine par des bugs inhabituels, et parfois même assez déroutants, sur certains PC. Le problème viendrait à première vue d’une défaillance sur les serveurs d’Apple.

Vous utilisez l’application iCloud sur votre PC Windows 11 ou Windows 10 ? Vous pourriez alors vous aussi être confrontés à des problèmes inhabituels de vidéos corrompues comportant même, dans de rares cas, des photos prises par de parfaits inconnus. C’est en tout cas ce que signalent certains utilisateurs d’iCloud pour Windows sur les forums du site spécialisé MacRumors.

On apprend que le problème serait notamment observé lorsqu’on capture une vidéo depuis un iPhone 13 Pro ou 14 Pro, et qu’on souhaite la consulter, après synchronisation, depuis iCloud pour Windows. La vidéo en question est alors corrompue : toute noire, avec des lignes de balayage la rendant totalement impossible à lire. Nettement plus étrange (et gênant), certains utilisateurs rapportent aussi avoir été confrontés, à l’intérieur de ces vidéos, à des contenus ne leur appartenant pas.

Les photos de parfaits inconnus… sur votre compte iCloud

« iCloud pour Windows corrompt les vidéos enregistrées à partir d’un iPhone 14 Pro Max, ce qui donne des vidéos noires avec des lignes de balayage », explique un lecteur de MacRumors. « En de rares occasions, il insère même des photos provenant de sources inconnues (peut-être des comptes iCloud d’autres personnes) dans ces vidéos », poursuit-il.

« On m’a montré des photos de familles d’autres personnes que je n’ai jamais vues de ma vie, des matchs de football et d’autres photos aléatoires. Évidemment, cela est extrêmement préoccupant et ne me donne pas vraiment le sentiment d’utiliser iCloud en toute sécurité », lit-on.

Comme le précise le site spécialisé, désinstaller et réinstaller l’application iCloud pour Windows ne semble rien corriger du tout. Signalé tout autant sur Windows 10 que Windows 11, ce problème a néanmoins déjà été transmis à Apple. Il semble à première vue que les bugs constatés sont liés à une défaillance des serveurs d’Apple lors du traitement de vidéos capturées avec certains paramètres bien particuliers, comme le HDR ou le format HEVC.

