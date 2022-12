Windows 11 : Microsoft va bientôt permettre de capturer l’écran en vidéo

C'était annoncé, ça arrive : Microsoft s'apprêterait très prochainement à déployer sur Windows 11 une nouvelle fonction de capture d'écran vidéo. Dévoilée en octobre, cette dernière sera intégrée à l'outil de capture natif.

Windows 11 devrait très bientôt gagner une fonctionnalité attendue depuis longtemps : la capture d’écran vidéo. Offerte nativement sur macOS (notamment via le raccourci cmd+maj+5), et ce depuis des années, cette fonction fait toujours défaut aux utilisateurs de Windows. Encore maintenant, ces derniers doivent en effet passer le plus souvent par des logiciels d’enregistrement tiers, parfois payants et rarement pratiques.

En octobre dernier, à l’occasion du lancement des derniers appareils Surface (dont la Surface Pro 9, le Surface Laptop 5, ou encore le Surface Studio 2+), Microsoft promettait toutefois du changement en la matière, avec l’introduction d’une fonctionnalité native permettant l’enregistrement d’écran vidéo — et cette fois directement depuis l’outil de capture d’écran intégré à l’OS. Deux mois plus tard, il semble que le déploiement de cette nouveauté est sur le point de se concrétiser.

La capture d’écran vidéo en approche…

C’est en tout cas ce que l’on déduit suite à la publication d’une nouvelle quête (un système qui permet aux utilisateurs les plus motivés d’aider Microsoft à améliorer l’expérience Windows), justement vouée à cette fonction, adressée aux membres du programme Insider. Repérée dans le Bug Bash 2022, lancé par Microsoft sur les bêta 22621.1028 et 22623.1028 (KB5021866), cette quête a été partagée sur Reddit par un certain SubjunctiveQuaver. Sa présence laisse entendre que Microsoft est actuellement en train de tester en petit comité sa nouvelle fonctionnalité d’enregistrement d’écran pour l’expurger de ses derniers bugs. En d’autres termes, son lancement final semble approcher à grands pas.

Source : Microsoft Source : Reddit

Comme le précise Neowin, cette quête ne nous apprend toutefois pas grand-chose de plus que ce que l’on connaît déjà. On ignore donc toujours quelles seront les paramètres d’enregistrement, la qualité vidéo permise ou encore la longueur maximale de ces captures vidéo.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour rappel, cette fonctionnalité avait quoi qu’il en soit été annoncée parallèlement à d’autres nouveautés logicielles pour Windows 11. Parmi elles, l’intégration d’iCloud dans la nouvelle application Photos ou encore l’ajout des applications Apple TV et Apple Music sur Windows.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.