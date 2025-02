Windows 11 : le menu Démarrer fait peau neuve avec une inspiration iPhone évidente

Fini le menu Démarrer classique et peu intuitif ! Microsoft annonce une mise à jour qui va changer l’organisation de vos applications sous Windows 11.

Source : Windows Latest

Microsoft va officialiser une refonte du menu Démarrer de Windows 11, en apportant une organisation plus intuitive et visuellement attrayante des applications.

Cette évolution, qui s’inspire clairement de l’approche d’iOS. Pourquoi ? On vous explique.

Le changement le plus notable concerne la vue « Toutes les applications« , qui propose désormais deux modes d’affichage distincts. Le premier introduit une grille alphabétique moderne, où chaque application bénéficie d’une icône en forme de tuile, ce qui rappelle subtilement l’ère appréciée des tuiles dynamiques de Windows 8. Cette disposition offre une meilleure lisibilité tout en conservant une organisation familière.

La seconde innovation, et non des moindres, est l’introduction d’une vue par catégories. Cette approche, similaire à celle d’iOS, qui regroupe automatiquement vos applications selon leur type d’utilisation.

Par exemple, tous vos outils de création Adobe se retrouvent naturellement rassemblés, facilitant leur accès. Microsoft utiliserait ici un modèle de langage pour classifier intelligemment les applications, bien que l’utilisateur ne puisse pas encore créer ses propres catégories.

Cette refonte ne se limite pas à l’organisation des applications. Microsoft prévoit d’enrichir le menu Démarrer avec des fonctionnalités d’intégration mobile plus poussées. Une nouvelle barre latérale permettra d’accéder directement aux notifications et messages de votre smartphone Android, pour renforcer la symbiose entre votre PC et votre smartphone.

Un exemple ? On a noté l’ajout d’une fonction de partage rapide vers les appareils Android directement depuis le menu Démarrer. Cette fonction s’appuie sur l’intégration existante de Phone Link, pour simplifier encore davantage les échanges entre appareils.

Pour quand ?

La mise à jour sera déployée progressivement, d’abord sur Windows 11 23H2 dans les semaines à venir, puis sur la version 24H2. Les utilisateurs impatients peuvent d’ores et déjà tester ces nouveautés en rejoignant le programme Windows Insider sur le canal bêta.