Xiaomi Smart Band 7 : voilà le prix contenu auquel on attend le bracelet connecté en France

Présenté le mois dernier en Chine, le Xiaomi Smart Band 6 se fait encore attendre en France. Le leaker SnoopyTech a cependant partagé le prix auquel est attendu le bracelet connecté en Europe.

Fin mai, Xiaomi présentait en Chine son dernier bracelet connecté en date, le Xiaomi Mi Band 7. Alors que le smartphone n’est pas encore sorti en France, on connaît désormais le prix auquel il devrait être commercialisé en Europe.

Ce lundi, le leaker SnoopyTech a en effet publié quelques informations sur Twitter à propos du dernier bracelet connecté de Xiaomi. L’occasion de découvrir quelques visuels avec l’alphabet latin et avec des chiffres arabes correspondant aux éléments marketing du bracelet lorsqu’il sera commercialisé en Europe. Si les visuels en eux-mêmes ne diffèrent pas par rapport au modèle chinois présenté fin mai, on peut cependant y découvrir les partenariats qui seront intégrés au bracelet.

Le Xiaomi Smart Band 7 — nom attendu en Europe pour le Mi Band 7 — devrait ainsi être compatible avec Google Fit, Apple Santé et l’application de running Strava. En d’autres termes, les données collectées par le bracelet, que ce soit la fréquence cardiaque ou le nombre de pas, pourront être transférées automatiquement à d’autres applications en les liant aux applications Mi Fit et Xiaomi Wear.

Surtout, le tweet de SnoopyTech permet de découvrir le prix de vente attendu du Xiaomi Smart Band 7. D’après le leaker, généralement bien informé, le bracelet connecté devrait être commercialisé entre 50 et 60 euros. C’est un prix dans la continuité de celui du précédent traqueur d’activité du constructeur. Pour rappel, le Xiaomi Smart Band 6 avait été lancé à 59,99 euros en mars 2021.

Des améliorations pour l’écran, la batterie et le suivi sportif

Le nouveau Xiaomi Smart Band 7 se distingue de la version précédente par un écran de plus grande taille. L’affichage passe ainsi d’une diagonale de 1,56 à 1,62 pouce. Le constructeur profite également de ce plus grand format pour intégrer une batterie plus large, passant de 125 à 180 mAh. De quoi promettre, sur le papier, une autonomie de 14 jours. Outre le suivi du nombre de pas, le bracelet intègre également un suivi de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène dans le sang, le suivi de plus de 120 sports et du sommeil. Les différentes phases de fréquence cardiaque sont également prises en charge, tout comme les temps de récupération. Par ailleurs, une version NFC du Xiaomi Smart Band 7 a été lancée en Chine, même si on ignore encore si elle sera également proposée en Europe en l’absence de banque partenaire pour le paiement sans contact.

On ignore encore quand Xiaomi compte lancer officiellement son nouveau Smart Band 7 en Europe, même si on peut tabler sur une commercialisation avant l’été.

