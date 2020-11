Zepp Z : une montre élégante avec suivi sportif et jusqu’à un mois d’autonomie

La marque cousine d’Amazfit revient avec une nouvelle montre connectée au design classique, la Zepp Z. Lancée fin novembre, elle profite notamment d’une autonomie pouvant aller de 15 à 30 jours selon l’usage.

Après une première montre Zepp E, la marque cousine d’Amazfit vient de dévoiler son second modèle de montre connectée, la Zepp Z. Comme le modèle lancé en septembre dernier, cette nouvelle toquante numérique se distingue avant tout par son design très classique.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2020 ?

La Zepp Z est une montre connectée haut de gamme avec trois boutons sur le côté, dont un reprenant l’apparence d’une couronne. On va également retrouver une lunette autour du cadran, ainsi que des cornes pour accrocher le bracelet en cuir brun proposé avec la montre. On va par ailleurs retrouver un écran Oled de 1,39 pouce affichant 454 x 454 pixels, soit une densité de 326 pixels par pouce avec un mode écran always-on. La Zepp Z est par ailleurs certifiée 5 ATM pour son étanchéité.

Une montre avec GPS, capteur cardiaque et mesure du SpO2

Concernant les fonctionnalités, la Zepp Z se veut être une montre orientée vers l’enregistrement des données de santé et le suivi de l’activité. En plus du décompte des pas parcourus dans la journée, la montre utilise également un capteur de rythme cardiaque ainsi qu’un capteur dédié pour le SpO2, c’est-à-dire le taux d’oxygène dans le sang. Zepp a cependant fait l’impasse sur l’électrocardiogramme que l’on retrouve sur de plus en plus de montres haut de gamme.

La montre profite néanmoins d’un GPS intégré pour retrouver le tracé de vos entraînements. La Zepp Z permet également de suivre la qualité du sommeil, le niveau de stress et propose un système d’évaluation globale de la santé des utilisateurs.

Enfin, concernant le suivi sportif, ce sont 12 modes qui sont proposés sur la Zepp Z, de la course en extérieur à l’escalade en passant par le ski, la nage en eau libre ou le cyclisme en salle.

La Zepp Z fonctionne sur Android comme sur iOS avec l’application dédiée. Elle embarque une batterie de 340 mAh lui assurant sur le papier une autonomie d’au moins quinze jours en utilisation « classique » et jusqu’à 30 jours avec une utilisation « de base ».

La montre connectée Zepp Z sera disponible dans le commerce à la fin du mois de novembre. Elle sera proposée au tarif de 349 euros.