8BitDo lance deux télécommandes Xbox qu’on aurait aimé trouver chez Microsoft

L'accessoiriste 8BitDo enrichit son catalogue déjà bien achalandé avec deux télécommandes Xbox. Pour l'instant disponibles en précommande uniquement sur Amazon US, elles viennent combler un vide : Microsoft n'en propose plus dans sa gamme d'accessoires officiels.

Parce que la manette montre vite ses limites pour contrôler facilement des contenus multimédias sur une console de jeu, opter pour une télécommande peut s’avérer pratique. Et si Sony propose bien une zappette officielle (la Media Remote) pour sa PlayStation 5, Microsoft n’en commercialise pas dans l’immédiat pour ses Xbox Series S et X. Il n’en fallait pas plus pour donner des idées aux accessoiristes indépendants. Connu pour ses adaptateurs USB, ses contrôleurs arcade et ses manettes miniatures, 8BitDo vient ainsi d’annoncer l’arrivée prochaine de deux télécommandes (sous licence) compatibles Xbox Series S, Xbox Series X et Xbox One.

Le premier modèle est une version longue, avec un pavé numérique complet, tandis que le second est compact. Ces deux télécommandes sont pour l’instant disponibles en précommande uniquement sur Amazon US, pour 24,99 et 19,99 dollars respectivement. Les livraisons sont annoncées pour le 15 septembre, rapporte The Verge. Ces deux accessoires pourraient toutefois très bien arriver par la suite sur la boutique française de 8BitDo.

Des télécommandes basiques mais bien pensées

Sans réinventer la roue, les deux télécommandes de 8BitDo disposent d’une suite complète de touches rendant la navigation plus aisée sur les plateformes de streaming, par exemple. Elles offrent aussi un accès plus simple aux principales fonctions multimédias, tout en permettant d’évoluer sur l’interface Xbox sans devoir repasser sur une manette. Point important : les différentes touches sont rétroéclairées, quel que soit le modèle choisi. Parfait pour savoir sur quel bouton on clique en pleine soirée ciné. Les télécommandes de 8BitDo sont pour le reste alimentées, de façon très classique, par deux piles AAA.

On notera que d’autres télécommandes existent pour accompagner les dernières Xbox, et que la plupart des modèles lancés pour la Xbox One sont compatibles avec les Xbox Series X et S. Cela dit, les deux télécommandes Xbox de 8BitDo ont pour intérêt d’être relativement abordables et bien conçues. Elles ont aussi le mérite d’émaner d’un fabricant réputé pour la bonne qualité de ses accessoires tiers.