Jusqu’à 55 % de remise sur les coques Rhinoshield pendant le Black Friday : un smartphone protégé à petit prix

Pendant le Black Friday, Rhinoshield applique des remises pouvant atteindre les 55 % sur son catalogue de produits. Autrement dit, c'est la période parfaite pour protéger son smartphone à moindre coût.

Il suffit parfois de changer la coque de son smartphone pour avoir l’impression d’en avoir un tout neuf. Une solution bien plus économique que renouveler son terminal. D’autant plus lorsque Rhinoshield applique ses promotions du Black Friday à une large partie de son catalogue.

Coques minimalistes ou décorées, protections d’écran ou encore lanières, presque tout le catalogue du plus célèbre accessoiriste pour smartphone y passe. Les remises peuvent atteindre les 55 %, et vous avez jusqu’au 28 novembre pour en profiter.

Le summum de la résistance sans sacrifier le design

Si les coques Rhinoshield sont si réputées, c’est d’abord grâce au niveau de protection qu’elles apportent à vos appareils. Pour y parvenir, le constructeur a développé son propre matériau : le ShockSpread. Celui-ci est conçu pour absorber les impacts, et donc résister aux chutes. Bon point supplémentaire : il ne contient ni BPA, ni BPS, ni BPF, des agents chimiques nocifs pour la santé ou l’environnement.

Aussi solides soient-elles, les coques de protections sont également devenues des accessoires de mode. Rhinoshield a élaboré toute une série de designs différents. Certains font la part belle au minimalisme, tandis que d’autres arborent des dessins d’icône de la culture pop. Le fabricant vous permet même de personnaliser votre protection avec vos propres photos. Dans tous les cas, elles sont parfaitement ajustées au design du smartphone.

Enfin, les coques Rhinoshield sont compatibles avec plus d’une centaine de modèles de smartphones Android, et tous les iPhone récents.

Il est ainsi possible d’habiller son iPhone 15 d’une coque Clear Case (compatible MagSafe) avec un design japonisant. Le Pixel 8 avec protection SolidSuit peut quant à lui arborer un dessin inspiré de la nature et de son exploration. Le Redmi Note 12 Pro 5G quant à lui a le droit aux coups de pinceau de Van Gogh. Les possibilités sont immenses, et avec des remises pouvant atteindre les 55 % lors du Black Friday.

Il n’y a pas que la coque, pensez aussi à protéger votre écran

Quand votre smartphone chute sur le sol, on pense naturellement qu’il y a une chance sur deux de tomber sur la face avant, et donc l’écran. Dans les faits, vous savez que c’est toujours l’écran qui prend. Pour profiter d’une protection complète, il est indispensable de couvrir cet élément très fragile.

Rhinoshield dispose de deux types de protections d’écran différentes. La première est en verre trempé, et elle résiste aussi bien rayures qu’aux chutes. La seconde intègre le même matériau que les coques du constructeur : le ShockSpread.

Ces dernières protections sont plus souples que celles en verre, mais tout aussi résistantes aux chocs et aux rayures. Pour certains modèles de smartphones, Rhinoshield propose même des variantes de sa protection, avec des filtres mats, anti-lumière bleue et même anti-regards indiscrets.

Toutes ces protections d’écran sont disponibles sur une très large sélection de smartphones, comme le Google Pixel 7a et le Samsung Galaxy A54. L’équipementier dispose aussi de protection pour les objectifs photo.

Gardez votre smartphone à portée de main

Et si portiez votre smartphone en bandoulière plutôt que dans votre poche ? Une solution pratique si vous ne disposez pas de poche assez grande ni de sac avec vous. D’autant que de cette manière, votre téléphone est toujours facilement accessible, tout en restant accroché solidement autour de vous.

Rhinoshield a développé un ingénieux système permettant à n’importe quel smartphone équipé d’une coque d’être compatible avec les lanières de l’équipementier. Vous n’avez qu’à insérer l’adaptateur au dos du téléphone pour y accrocher une sangle.

Du cordon texturé orange à la sangle noire passe-partout, il y en a pour tous les goûts. De nombreux modèles sont actuellement en promotion sur le site de Rhinoshield.