Belkin lance de nouveaux écouteurs sans fil compatibles aptX HD et Bluetooth multipoint

Belkin a profité du CES pour annoncer des écouteurs aux caractéristiques alléchantes avec des transducteurs de 12 mm, une compatibilité Bluetooth multipoint et le support de l'aptX HD.

Ce mercredi, à l’occasion du CES qui a ouvert ses portes à Las Vegas, l’accessoiriste Belkin a présenté une nouvelle paire d’écouteurs sans fil. Au même titre qu’Anker avec sa marque Soundcore, Belkin proposer en effet ses propres écouteurs true wireless sous la marque Soundform.

Si Belkin avait déjà proposé des écouteurs d’entrée de gamme avec les Soundform Move à 40 euros, des modèles Soundform Move Plus avec charge sans fil à 60 euros, des Soundform Rise plus endurant à 80 euros et des Soundform Freedom plus haut de gamme à 130 euros, les nouveaux écouteurs se veulent le haut du panier de Belkin.

Baptisés uniquement Soundform, sans suffixe, les derniers nés de Belkin proposent la fiche technique la plus complète de l’accessoiriste à ce jour. Il s’agit ainsi d’écouteurs intra-auriculaires avec un format bouton, sans tige qui dépasse du pavillon auriculaire. Ils sont cependant arrimés à l’oreille grâce à de petites ailettes en silicone qui permettent de les maintenir solidement au pavillon auditif.

Transducteurs de 12 mm, Bluetooth multipoint et codec aptX HD

Mais c’est surtout du côté de la restitution sonore et de la connexion Bluetooth que Belkin frappe fort avec ses écouteurs. Ils sont ainsi dotés d’une fonction de réduction active du bruit, mais également de transducteurs dynamiques de 12 mm permettant, sur le papier, une bonne restitution des graves. Du côté du Bluetooth, Belkin mise non seulement sur les classiques codecs SBC et AAC, mais aussi sur l’aptX HD, un codec particulièrement rare pour des écouteurs sans fil. Rareté également, les écouteurs sont compatibles avec le Bluetooth multipoint et peuvent donc être utilisés simultanément avec un smartphone et un PC portable. Notons également la compatibilité avec l’application Localiser sur les iPhone pour retrouver facilement les écouteurs une fois enregistrés.

L’autonomie n’a pas été oubliée puisque Belkin communique sur une utilisation de ses écouteurs Soundform pendant huit heures avant de les recharger. Le boîtier permet quant à lui de récupérer 28 heures d’écoute supplémentaires.

Les écouteurs Belkin Soundform ont beau avoir été présentés ce mercredi au CES, il faudra encore patienter avant de pouvoir les acheter. Le constructeur prévoit en effet une disponibilité au cours du deuxième trimestre 2022 à un prix qui n’a pas encore été annoncé.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.