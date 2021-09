Belkin lance des écouteurs sans fil qui se prennent pour les AirTags d’Apple

Belkin a annoncé trois nouvelles paires d'écouteurs sans fil pour tous les budgets, de 40 à 130 euros.

S’il y a bien un domaine dans la tech actuelle où les constructeurs sont nombreux, ce sont les écouteurs sans fil. Il faut dire qu’on retrouve sur ce marché à la fois des marques audio, des constructeurs de smartphones, des marques tech généralistes et même des accessoiristes de smartphones. C’était déjà le cas d’Anker, c’est désormais celui de Belkin.

Pour aller plus loin

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2021

Le constructeur américain a présenté cette semaine trois nouvelles paires d’écouteurs sans fil à des prix pour le moins accessibles, de 40 à 130 euros : les Belkin Soundform Move, Soundform Rise et Soudform Freedom.

Trois paires d’écouteurs pour tous les budgets

Les trois paires d’écouteurs sont des intra-auriculaires avec un design globalement similaire puisqu’on va retrouver un format tige permettant de bien caler les écouteurs dans les oreilles, comme les AirPods d’Apple. Chacun est par ailleurs fourni avec trois paires d’embouts pour adapter au mieux les écouteurs à sa morphologie. Tous sont également certifiés IPX5, assurant une protection contre les éclaboussures et donc la transpiration ou la pluie.

C’est surtout au niveau des caractéristiques et fonctionnalités que les trois modèles vont se distinguer. Les Belkin Soundform Move sont ainsi des écouteurs sans fil avec une autonomie de cinq heures avec 19 heures supplémentaires grâce au boîtier de recharge. Du côté des fonctions, on ne retrouve que du très classique avec des commandes tactiles, mais pas de réduction de bruit.

Cependant, à l’instar des AirPods, Belkin laisse le choix à l’utilisateur quant au boîtier de recharge. Les Soundform Move classiques sont proposés à 39,99 euros avec un boîtier qui se recharge uniquement en filaire tandis que les Soundform Move Plus, vendus à 69,99 euros, proposent un boîtier compatible avec la charge sans fil.

Du côté des Soundform Rise, on reprend les mêmes fonctionnalités, mais avec des transducteurs dynamiques de 6 mm et une meilleure autonomie — de 7 + 24 heures. Par ailleurs, le boîtier est nécessairement compatible avec la charge sans fil Qi, le tout pour un prix de 89,99 euros.

Des Soundform Freedom aux caractéristiques alléchantes

Enfin, les écouteurs les plus intéressants du lot sont indubitablement les Soundform Freedom. Bien évidemment, ils sont compatibles avec la charge sans fil Qi, mais profitent également de transducteurs dynamiques de 7 mm et d’une compatibilité avec le codec Bluetooth aptX. Ils sont également dotés de la charge sans fil et profitent d’une autonomie annoncée de huit heures avec 28 heures supplémentaires grâce au boîtier.

Surtout, les Belkin Soundform Freedom sont compatibles avec l’application Localiser d’Apple. Alors que de nombreux écouteurs se contentent d’émettre un bruit pour permettre de les retrouver — à condition d’être à proximité — le boîtier des écouteurs est compatible avec le protocole Localiser permettant de le retrouver facilement grâce au maillage de produits Apple. À la manière des AirTags ou du vélo VanMoof S3, on peut donc passer par l’application sur iPhone pour le retrouver facilement.

Les Belkin Soundform Freedom sont quant à eux annoncés au prix de 129,99 euros.