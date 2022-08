Le 10T n’est pas encore là, mais OnePlus lance de nouveaux écouteurs à prix mini

OnePlus a dévoilé en Inde ses OnePlus Nord Buds CE, des écouteurs sans fil vraiment très abordables que le constructeur chinois annonce avant même son OnePlus 10T, attendu ce 3 août.

Ce ne sera pas le produit le plus important de OnePlus cette année, mais les OnePlus Nord Buds CE seront vraisemblablement les écouteurs true wireless les plus abordables du constructeur chinois en 2022. Annoncés en Inde le 1er août, ces derniers arriveront chez les revendeurs locaux et sur le OnePlus Store à un prix de 2299 roupies, soit un peu plus de 28 euros hors taxes.

Un prix mini pour un produit aux capacités modestes, présenté quelques jours seulement avant le OnePlus 10T. Pour rappel, le prochain smartphone de OnePlus doit être dévoilé ce 3 août à 16 heures.

Des spécifications avantageuses pour leur prix

Côté spécifications, les OnePlus Nord Buds CE sont certifiés IPX4 pour offrir une résistance à l’eau et à la sueur. Ils prennent par ailleurs en charge les formats audio AAC et SBC, supportent le standard Bluetooth 5.2 et peuvent compter sur une portée sans-fil maximale de 10 mètres. Pour ce qui est de l’autonomie, OnePlus promet 4 heures 30 en lecture ou 3 heures en appels au niveau des écouteurs.

On apprend par ailleurs que 10 minutes de recharge sur secteur permettent de récupérer environ 80 minutes d’autonomie combinée (écouteurs + boîtier). Parfait pour éviter toute panne sèche. Les OnePlus Nord Buds CE disposent enfin d’un système de réduction de bruit actif, mais uniquement pour les appels, ce qui est déjà satisfaisant compte tenu de leur prix. Ils arriveront sur le marché indien en deux coloris : Moonlight White et Misty Grey.

Pour rappel, ces nouveaux écouteurs entrée de gamme seront commercialisés quelques mois seulement après les OnePlus Nord Buds « tout court », lancés en mai à 49 euros… et qui ont le mérite d’être, pour leur part, disponibles sous nos latitudes. Rien ne nous dit dans l’immédiat que ce sera le cas pour les OnePlus Nord Buds CE, à ceci prêt que les gammes Nord CE en smartphone ont tendance à sortir chez nous.

