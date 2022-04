Voiture électrique : 5 modèles neufs disponibles à moins de 200 €/mois

Les voitures ont souvent l'image de produits onéreux et difficilement accessibles financièrement parlant, même avec les aides gouvernementales. Mais grâce aux solutions de financement, certains modèles peuvent devenir tout de suite plutôt abordables. Nous vous avons sélectionné 5 voitures électriques à moins de 200 €/mois.

Début 2022, nous vous avions proposé notre sélection des 5 voitures électriques disponibles à moins de 100 €/mois. Elles n’étaient pas nombreuses, mais quelques modèles intéressants se dégageaient, dont notamment le très réussi MG ZS EV ou encore la reine des citadines électriques, la Renault Twingo E-Tech.

Cette fois, nous allons augmenter un peu le budget avec des voitures dont les loyers sont compris entre 100 et 200 €/mois. De quoi s’offrir une voiture électrique plutôt polyvalente et qui ne se cantonne pas forcément uniquement à de la ville.

En parcourant les sites des différents constructeurs et leurs fameuses rubriques « promo », nous sommes tombés sur plusieurs offres de financement à moins de 200€/mois et nous vous avons regroupé ici les plus intéressantes à nos yeux.

Fiat 500 à partir de 109 €/mois

Vous n’êtes peut-être pas sans le savoir, la nouvelle Fiat 500 s’est convertie à l’électrique avec sa nouvelle génération. Elle rencontre un joli succès en France, notamment sa version avec la plus grosse batterie. Ce que l’on sait moins, c’est que Fiat propose aussi une variante avec une batterie de 24 kWh.

L’autonomie est réduite avec seulement 190 km, mais cela reste acceptable pour une voiture électrique neuve affichée à partir de 109 €/mois. Il y a bien évidemment plus endurant pour moins cher, mais la petite Italienne bénéficie d’un petit côté haut de gamme et cossu qui peut faire la différence.

Apport (bonus déduit) : 2 500 euros

Durée du financement : 37 mois

Kilométrage : 3 0 000 km (soit 10 000 km par an)

Mensualités : 109 euros

Coût total (apport + mensualités) : 6 533 euros

Les modèles Berline, Cabriolet et 3+1 // Source : Fiat Le cockpit de la Fiat 500 3+1 // Source : Fiat La Fiat 500 3+1 // Source : Fiat La Fiat 500 3+1 et sa porte antagoniste arrière // Source : Fiat

Peugeot e-208 à partir de 149 €/mois

C’est l’une des voitures électriques les plus vendues en France, et pour cause, car elle s’affiche à des mensualités plutôt intéressantes. Du côté de chez Peugeot, on ne s’embarrasse pas à proposer plusieurs capacités de batterie ou plusieurs moteurs électriques, la e-208 n’est proposée qu’avec une batterie de 50 kWh et un moteur électrique de 136 chevaux.

L’autonomie est annoncée à 340 km WLTP, ce qu’il est possible de faire en usage purement urbain. Pour les longs voyages sur autoroute, la voiture atteindra péniblement les 200 km d’autonomie à 130 km/h avant la prochaine recharge. Ce n’est pas l’électrique polyvalente par excellence, mais son rapport qualité/prix est toutefois intéressant.

Apport (bonus déduit) : 3 975 euros

Durée du financement : 37 mois

Kilométrage : 3 0 000 km (soit 10 000 km par an)

Mensualités : 149 euros

Coût total (apport + mensualités) : 9 488 euros

La Peugeot e-208 // Source : Peugeot France La Peugeot e-208 La Peugeot e-208 // Source : Peugeot France La Peugeot e-208 // Source : Peugeot France Le logo de la Peugeot e-208 // Source : Peugeot France La Peugeot e-208 // Source : Peugeot France L’intérieur de la Peugeot e-208 // Source : Peugeot France

Renault Zoé à partir de 159 €/mois

La Renault Zoé a longtemps été en tête des ventes de voitures électriques en France avant de se faire couper l’herbe sous le pied par la Tesla Model 3. Mais cela pourrait être provisoire au regard des fortes augmentations tarifaires observées sur cette dernière. En 10 ans, la Renault Zoé s’est affûtée et, grâce à sa batterie d’une capacité de 50 kWh, elle peut parcourir jusqu’à quasiment 400 km d’autonomie sous le cycle WLTP.

La Zoé est équipée d’un moteur de 110 chevaux et est un peu plus polyvalente que la Peugeot e-208 grâce à des consommations plus mesurées. En revanche, pour les longs trajets, même si elle sera plus endurante que la lionne, il ne faudra pas espérer faire plus de 250 km avec une seule charge.

Apport (bonus déduit) : 1 500 euros

Durée du financement : 37 mois

Kilométrage : 3 0 000 km (soit 10 000 km par an)

Mensualités : 159 euros

Coût total (apport + mensualités) : 7 224 euros

La Renault ZOE 2019 – Essais presse Nouvelle Renault ZOE en Sardaigne La Renault Zoé // Source : Jean-Brice Lemal pour Renault France La prise de recharge de la Renault Zoé // Source : Jean-Brice Lemal pour Renault France 2019 – Essais presse Nouvelle Renault ZOE en Sardaigne L’habitacle de la Renault Zoé // Source : Jean-Brice Lemal pour Renault France Les sièges de la Renault Zoé // Source : Jean-Brice Lemal pour Renault France

Hyundai Ioniq Electric à partir de 159 €/mois

Pour le prix d’une citadine, optez plutôt pour une berline 100 % électrique. C’est ce que propose Hyundai avec sa Ioniq Electric. La firme coréenne est plutôt habituée aux offres de financement agressives, le Kona Electric débutant à partir de 99 €/mois.

La Hyundai Ioniq n’est pas la voiture électrique la plus récente, et cela se ressent au niveau des caractéristiques techniques. La voiture est équipée d’une batterie de 38,3 kWh et d’un moteur électrique dont la puissance est de 136 ch. L’autonomie n’est pas extraordinaire pour une berline avec 311 km annoncés sous le cycle WLTP.

Apport (bonus déduit) : 3 650 euros

Durée du financement : 37 mois

Kilométrage : 3 0 000 km (soit 10 000 km par an)

Mensualités : 159 euros

Coût total (apport + mensualités) : 9 374 euros

Hyundai Ioniq Electric

Opel Mokka-e à partir de 179 €/mois

L’Opel Mokka-e est le cousin technique du Peugeot e-2008, qui s’affiche lui aussi à des tarifs inférieurs à 200 €/mois en prix de base. L’Opel est donc, par conséquent, aussi la cousine technique de la Peugeot e-208 citée plus haut.

Elle reprend le même bloc électrique de 136 chevaux et la même batterie d’une capacité de 50 kWh. Son aérodynamisme et son poids, supérieurs à ceux de la petite sochalienne, lui font perdre quelques précieux kilomètres d’autonomie. Le SUV allemand revendique 322 km avec une seule charge.

Apport (bonus déduit) : 3 300 euros

Durée du financement : 36 mois

Kilométrage : 3 0 000 km (soit 10 000 km par an)

Mensualités : 179 euros

Coût total (apport + mensualités) : 9 565 euros

Opel Mokka-e Le logo Opel sur la Mokka-e // Source : Opel L’habitacle de l’Opel Mokka-e // Source : Opel L’Opel Mokka-e et son Opel Vizor, de face // Source : Opel L’arrière de l’Opel Mokka-e // Source : Opel L’Opel Mokka-e électrique // Source : Opel

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.