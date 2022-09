Cupra Born en location longue durée à 349 euros par mois, bonne ou mauvaise affaire ?

La Cupra Born est la cousine technique de la Volkswagen ID.3. Elle partage la même plateforme, les mêmes batteries et les mêmes motorisations, à ceci près que le design est radicalement différent, même si la silhouette fait légèrement écho à l'allemande. La compacte espagnole profite de son plus jeune âge pour corriger les quelques défauts de l'ID.3.

À mi-chemin entre une compacte, une berline et un SUV, la Cupra Born, comme sa cousine technique, la Volkswagen ID.3, joue à peu près sur tous les tableaux. Comme pour l’ID.3, sa principale rivale est évidemment la Tesla Model 3, mais la Cupra Born, même si elle partage de nombreux éléments techniques avec sa cousine allemande, possède plus d’atouts à nos yeux pour rivaliser avec l’américaine.

Mieux finie à l’intérieur, moins clivante esthétiquement parlant… La Cupra Born préfère jouer la carte du dynamisme et compte bien chiper quelques précieuses parts de marché sur le segment des compactes électriques. Sur le site internet de Cupra, la Born s’affiche à des loyers intéressants, puisque l’offre la moins chère débute à partir de 349 euros par mois.

Quel est le modèle de Cupra Born proposé à 349 euros par mois ?

Comme pour quasiment toutes les offres de financement « à partir de », il s’agit du modèle de base. Chez Cupra, c’est le niveau de finition « V » qui endosse ce rôle. Il ne s’agit pas d’un vrai niveau de finition en réalité, mais plutôt d’une version, à savoir celle de 204 ch. La version juste au-dessus baptisée « VZ » développe 230 ch.

Comme vous pouvez le constater via la liste des principaux équipements ci-dessous, de base, la Cupra Born est plutôt bien équipée. La simplification des gammes au sein du groupe Volkswagen due à certaines pénuries a eu du bon, sauf au niveau des prix, mais nous y reviendrons plus bas.

Régulation automatique de distance et régulateur de vitesse

Assistant de feux de route

Front Assist avec détection des piétons et des cyclistes

Assistant de maintien sur la voie

Détection de fatigue

Keyless, entrée et démarrage mains libres

Radars de stationnement avant et arrière

Caméra de Recul

Téléphonie confort avec LTE et chargement sans fil

Volant chauffant multifonction

Pédalier en aluminum

Rétroviseurs chauffants et rabattables électriquement

Détecteur de pluie et de luminosité

Climatronic

Phares full LED avec cérémonie de bienvenue

Boîtier de rétroviseur extérieur peint

Feu arrière à LED

Éclairage de bienvenue avec projection du logo Cupra au sol

Éclairage d’ambiance extérieur, lumière(s) décorative(s) sur les côtés

Digital Cockpit 5,3″ et écran tactile 12″

Appareil de navigation standard avec pack médias et Internet

Full Link sans fil

2 ports USB-C à l’avant et à l’arrière

Système audio 5 HP

Commande vocale

Câble de recharge Mode 3- 32A pour borne de recharge (type 2, courant triphasé, 22 kW)

Honnêtement, il ne manque vraiment pas grand-chose parmi les indispensables pour une voiture électrique moderne. Parmi les équipements qui ne sont pas de série, il y a l’affichage tête-haute, l’amortissement piloté ou encore le toit ouvrant panoramique, mais rien de réellement rédhibitoire, en dehors peut-être de la pompe à chaleur.

Sélectionner une option vous fait malheureusement sortir de l’offre de financement. Au niveau des couleurs, ce sera l’option gratuite « Gris Brume » assez quelconque avec des jantes de 18 pouces. La voiture présente d’ores et déjà plutôt bien pour un modèle d’entrée de gamme.

Toutes les Cupra Born V sont équipées d’un bloc électrique de 204 chevaux. La batterie possède une capacité de 58 kWh et permet d’effectuer 421 kilomètres selon le cycle WLTP. En ville, Cupra annonce une autonomie de 566 km.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la Cupra Born ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 37 mois et 30 000 kilomètres par mois. Le site indique que l’offre à 349 euros par mois est soumise à un apport de 4 500 euros. L’apport est de 10 500 euros à la base, mais il est absorbé par le bonus écologique de 6 000 euros.

Pour aller plus loin

Bonus écologique 2022 : tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter une voiture électrique

Bon point, l’offre n’est pas soumise à la prime à la conversion qui oblige à mettre en rebut un ancien modèle diesel ou essence, et en plus de satisfaire à un seuil fiscal de référence.

Combien vous coûtera l’offre LLD de la Cupra Born ?

Sur trois ans de location longue durée, votre Cupra Born vous coûtera 17 064 euros. Cupra affiche sa voiture à partir de 43 800 euros sur son site, bonus écologique de 6 000 euros non déduit. La marque précise également qu’une remise commerciale de 1 000 euros est directement appliquée. Cela nous donne, une fois les déductions faites, un modèle affiché au prix catalogue à 36 800 euros.

Pour aller plus loin

Quelles voitures électriques neuves pour moins de 47 000 euros ?

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de location 46,3 % du prix de votre voiture. C’est plus que la décote sur trois ans pour ce type de voiture, d’autant plus que la demande en électrique ne cesse d’augmenter. L’offre n’étant pas une LOA mais une LLD, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement.

Faites attention aussi aux frais de remise en état qui peuvent être chers au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher que chez votre concessionnaire en général. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

Quels sont les avantages de l’offre LLD de la Cupra Born ?

Une fois n’est pas coutume pour un modèle du groupe Volkswagen, les finitions et les versions ne sont pas très nombreuses. De ce fait, cela nous donne d’emblée une voiture très bien équipée et dans une configuration très correcte. Dans le même temps, compte tenu du fait que Cupra s’identifie comme un constructeur « access premium », la voiture de base ne doit pas être sous-équipée.

Le montant des loyers est plutôt contenu pour une voiture de ce type, qui peut parfaitement s’inscrire comme étant la première voiture du foyer. Esthétiquement, elle se démarque de la concurrence et l’habitacle est beaucoup plus soigné qu’une Volkswagen ID.3. Et bonne nouvelle également, l’offre n’est pas conditionnée à cette prime à la conversion quasi-impossible à satisfaire tant les critères sont nombreux.

Quels sont les inconvénients de l’offre LLD de la Cupra Born ?

Par rapport aux modèles que nous vous présentons, la Cupra Born à l’un des prix d’accès les plus élevés, même s’il se justifie en partie. En revanche, le prix aurait pu être plus contenu, sous le seuil des 320 euros par mois notamment, puisqu’en mettant bout à bout toutes les mensualités à la fin du financement en plus de l’apport, vous avez tout de même payé quasiment 50 % du prix d’une voiture qui ne vous appartiendra pas, et seulement sur trois ans de financement.

Globalement, la valeur résiduelle aurait pu être plus élevée pour tirer les mensualités vers le bas, d’autant plus que ce produit, même dans trois ans, à la fin du financement, devrait encore bien se vendre en occasion avec l’avènement de l’électrique. Le kilométrage est, comme d’habitude avec ce genre d’offre, assez faible pour une voiture du quotidien. Tout dépendra de votre utilisation.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.