La voiture électrique bientôt interdite dans certains états des États-Unis ? D’où vient cette idée folle…

Dans le Wyoming, à l'ouest des États-Unis, plusieurs sénateurs demandent la fin de la vente de voitures électriques d'ici à 2035. Oui, vous avez bien lu. Et on vous explique le pourquoi du comment de cette idée tout à fait improbable.

Vous le savez très probablement, l’Union européenne veut interdire la vente de voitures thermiques sur tout le continent d’ici à 2035. Une échéance relativement proche, alors que la plupart des constructeurs travaillent activement au développement de leur gamme électrique afin d’être phase avec cette mesure. Certains prévoient même de ne plus vendre aucun véhicule à combustion interne avant cette date, comme Volvo en 2030.

Une décision surprenante

Mais si l’Europe veut mettre fin aux voitures thermiques, malgré l’arrivée timides de solutions alternatives comme le carburant synthétique, les États-Unis souhaitent aussi lui emboîter le pas. En août dernier, la Californie adoptait en effet une loi interdisant aux constructeurs de vendre des véhicules à combustion interne d’ici à 2035. À Los Angeles, les stations-service pourraient même bientôt être interdites au cours des prochaines années.

Mais l’Amérique du Nord est composée de plusieurs États, qui peuvent prendre leurs propres décisions. Résultat, chacun fait un peu ce qu’il veut, alors qu’il n’existe pour l’heure pas de règle commune à tout le monde. Le gouvernement souhaite toutefois inciter les automobilistes à passer à l’électrique avec un crédit d’impôt, qui arrangera notamment Tesla, dont les véhicules pourront y être éligibles.

Mais certains États sont encore farouchement opposés au développement de la voiture électrique. C’est notamment le cas du Wyoming, qui ne croit absolument pas à cette motorisation. À tel point que qu’il souhaite carrément interdire la vente de ces véhicules d’ici à 2035. Une décision totalement ahurissante, à l’heure où les pouvoirs publics font tout pour développer cette motorisation.

Mais si certaines études soulignent que la voiture électrique n’est pas forcément toujours très propre, ce n’est pas pour cette raison que le gouvernement de cet état situé au centre des États-Unis veut l’interdire. Car sa volonté est plutôt liée à l’économie autour du pétrole, qui serait menacée par les véhicules zéro-émission (à l’échappement).

Protéger l’industrie pétrolière

Dans la proposition numéro SJ0004, plusieurs sénateurs proposent donc tout simplement de retirer progressivement les voitures électriques du marché d’ici à 2035. Cette proposition, qui n’a pas encore été validée, est portée par Brian Boner, Ed Cooper, Dan Dockstader, Donald Burkhart Jr et Bill Henderson précise d’entrée de jeu que « la production de pétrole et de gaz fait depuis longtemps la fierté du Wyoming » et que celle-ci a contribué à créer de nombreux emplois.

Mais ce n’est pas tout. Car la proposition explique également que les voitures thermiques ont largement aidé le Wyoming à développer ses industries et son commerce dans tous les États-Unis. Par ailleurs, les sénateurs soulignent également les inconvénients des véhicules électriques, affirmant que les batteries contiennent des minéraux dont l’approvisionnement est limité.

S’il est vrai que les constructeurs craignent une pénurie de batteries, liées notamment à la forte demande en terres rares, les équipementiers travaillent sur des solutions nécessitant moins de ressources. Sans parler des batteries solides, bien qu’elles n’arriveront pas tout de suite.

Enfin, le projet de loi évoque aussi des investissements trop élevés pour développer le réseau de bornes de recharge. Mais c’était sans compter sur Volkswagen avec Electrify America, Tesla avec ses Superchargeurs ou encore plus récemment Mercedes avec son propre réseau de recharge.

Alors que l’Union européenne et le gouvernement français multiplient les efforts pour accélérer le développement de la voiture électrique, bien que notre pays soit encore à la traîne, le Wyoming ne semble pas vraiment enclin à faire la même chose. Reste désormais à savoir si cette proposition insolite et à contre-courant sera ou non validée dans les prochains semaines.

