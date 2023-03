Admirez l’écran 6K incurvé de 33 pouces intégré à cette voiture électrique 5G

Le nouveau Buick Electra E5 dévoile enfin des photos de son poste de conduite, doté d'un immense écran incurvé 6K de 30 pouces compatible avec la connectivité 5G. S'il est destiné à la Chine, le SUV électrique pourrait tout à fait envisager une arrivée en Europe après son lancement l'an prochain.

Comme de nombreux constructeurs américains, Buick n’est pas présent en Europe. Pourtant, la firme a tout de même un fort lien avec le Vieux Continent, puisqu’elle commercialise en réalité des versions rebadgées de modèles vendus chez nous par Opel, comme la Regal, qui n’est autre qu’une Insignia recarrossée. On pense également à l’Encore un SUV reprenant les traits du Mokka. Mais le constructeur souhaite bien sûr diversifier sa gamme en proposant de nouveaux modèles, notamment électriques.

Un intérieur technologique

C’est ainsi qu’en décembre dernier, le constructeur américain levait le voile sur son Electra E5, un SUV 100 % électrique destiné au marché chinois dans un premier temps. Mais celui-ci ne sort pas de nulle part, puisqu’il avait été préfiguré par un concept-car adoptant le même nom, présenté au mois d’octobre 2020. Le premier modèle électrique de la marque du groupe General Motors est alors le fruit de la joint-venture Pan Asia Technical Automotive Center créé par Buick avec le géant chinois SAIC Motor (à qui l’on doit l’excellente MG4).

Quelques mois après avoir montré son design extérieur, voilà que l’entreprise basée à Detroit, dans le Michigan dévoile désormais son poste de conduite dans un communiqué. Ce dernier se veut évidemment très technologique, puisqu’il embarque notamment une immense dalle numérique 6K incurvée de 30 pouces baptisée EYEMAX. Comme l’Hyperscreen de Mercedes ou les écrans des BMW i4 et autres Wuling Bingo, celle-ci intègre en réalité un combiné numérique et un écran tactile.

Le tout est associé à un grand affichage tête-haute de 12,6 pouces en couleurs, qui projette sur le pare-brise toutes les données importantes pour la conduite, comme la vitesse ou encore la navigation. Le SUV électrique est équipé de la dernière version du système d’info-divertissement de la marque, le Buick eConnect, qui offre l’accès de nombreuses applications, sans que le constructeur ne donne plus de détails.

Propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 8155, celui-ci est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil et est doté de la connectivité 5G. Le véhicule peut également profiter des mises à jour OTA à distance, comme chez Hyundai, Volvo ou encore Tesla. Ainsi, l’Electra E5 pourra être amélioré sans que le conducteur n’ait besoin de se rendre en concession.

Un bel espace à bord

Outre le système d’info-divertissement, Buick donne également des détails sur le poste de conduite de son SUV dans sa globalité. Celui-ci se dote notamment d’un éclairage d’ambiance offrant pas moins de 121 couleurs, tandis que la voiture est livrée de série avec le système audio Buick QuietTuning fourni par Bose. Le dispositif de purification de l’air fait aussi partie de la dotation standard de ce Electra E5.

À mi-chemin entre les Tesla Model Y et Model X et rivalisant alors avec le nouveau Nio EC7, ce nouvel arrivant affiche un empattement de 2,95 mètres ainsi qu’un coffre de 1 658 litres lorsque la banquette est rabattue. Comme l’annonçait un précédent communiqué, le SUV mesure 4,89 mètres de long au total.

Premier modèle à reposer sur la plateforme américaine Ultium développée par General Motors, qui se distingue par un coût de production réduit, ce nouveau Buick Electra E5 ne dévoile pas encore ses caractéristiques techniques. Le SUV, cousin technique de la Cadillac Celestiq prévue pour 2024 devrait alors embarquer des batteries développées par LG Chem ayant une faible teneur en cobalt. De plus en plus de constructeurs se détournent de ce matériau, comme Stellantis qui va équiper ses voitures de packs LFP.

Le SUV pourrait alors atteindre les 640 kilomètres d’autonomie et afficher une puissance de charge allant jusqu’à 350 kW. Cette plateforme est également compatible avec des architectures 400 et 800 volts, comme la Porsche Taycan. Lancé en Chine cette année, le Buick Electra E5 devrait être vendu aux États-Unis en 2024. Cousin technique des GMC Hummer EV et Sierra EV, il pourrait tout à fait arriver en Europe, alors que General Motors prévoit d’y faire son grand retour.

