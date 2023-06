Rivian abandonne l’une des fonctionnalités les plus cool de sa voiture électrique, mais c’est pour l’écologie

Le constructeur américain Rivian a décidé de supprimer le fameux Tank Turn de ses voitures électriques et ne devrait pas le proposer sur ses futurs modèles. Et la raison n'est pas vraiment celle que l'on croit. Elle est d'ordre écologique.

Vous avez sans doute déjà entendu parler de Rivian, surtout si vous êtes un fidèle lecteur de nos lignes. Il s’agit pour mémoire d’une jeune marque américaine, fondée en 2009 et rivalisant frontalement avec Tesla. Aujourd’hui, le constructeur propose deux modèles, les R1S et R1T, un grand SUV et un pick-up, tous deux électriques.

Une annonce inattendue

Ces derniers partagent une fiche technique similaire et chassent sur les terres des Ford F-150 Lightning et autres Tesla Cybertruck, mais surtout du GMC Hummer EV, qui se décline également en deux versions. Mais là où les modèles conçus par Rivian se distinguent, c’est par une fonctionnalité insolite, qui a déjà fait couleur beaucoup d’encre.

Il s’agit du « Tank Turn ». Qu’est ce que c’est exactement ? Cette technologie permet tout simplement au véhicule de tourner sur lui-même, en faisant tourner les roues dans des sens différents. De quoi faciliter les manœuvres sur les routes étroites notamment ou dans certaines situations de conduite tout-terrain. Pas forcément indispensable, mais ça a au moins le mérite de faire parler.

Sauf que cette fonctionnalité ne verra finalement jamais le jour et ne sera pas proposée aux clients, au grand dam de ces derniers. Une décision surprenante, annoncée par le PDG de la marque lui-même lors d’une session de questions-réponses sur Instagram. RJ Scaringe, également fondateur de l’entreprise confirme que cette technologie ne sera jamais intégrée sur les R1T et R1S. Et la raison n’est pas vraiment celle que l’on pourrait croire.

En effet, le patron souligne que ce n’est pas à cause des finances, assez fragiles pour l’instant, que la marque a pris cette décision. Ce n’est pas non plus en raison de contraintes techniques, puisque cela fait déjà plusieurs années que le constructeur travaille sur cette technologie et qu’elle avait été montrée sur un prototype en vidéo. En fait, la raison est tout autre et concerne plutôt l’environnement et plus particulièrement sa protection.

Une décision liée à l’écologie

Le dirigeant affirme en effet que la puissance générée par les roues du véhicule pourrait abîmer les voies sur lequel il roule lorsqu’elles sont en position perpendiculaire. Il souligne que « les gens pourraient facilement en abuser, et il nous est trop difficile de nous assurer que nous ne détruisions pas des chemins« . Ainsi, le constructeur a pris la décision de ne plus proposer cette technologie.

Une annonce pour le moins inattendue de la part de la marque, pour qui cette fonctionnalité était l’un de ses principaux atouts. Quelques mois plus tôt, elle avait même décidé d’y apporter quelques modifications. D’autant plus que d’autres modèles proposeront également un système plus ou moins similaire, comme le Tesla Cybertruck. Ce dernier pourrait en effet se déplacer en crabe, comme l’avait déjà montré une précédente vidéo.

Mais le mode crabe n’est pas totalement identique, puisque la voiture ne tourne pas vraiment sur elle-même. Son diamètre de braquage est largement réduit, mais pas autant qu’avec un tank turn.

Cette décision ne concerne pas seulement les véhicules actuels de Rivian mais tous les prochains à venir, dont le futur R1X qui devrait arriver à la fin de l’année ainsi que les prochains R2 et R3. On ne sait pas si d’autres constructeurs feront un choix similaire ou s’ils profiteront de l’annonce de l’entreprise américaine pour mettre en avant cette technologie chez eux et en faire un argument.

De son côté, le futur Mercedes EQG électrique aura aussi son propre tank turn. Enfin, Hyundai a dévoilé un système similaire sur sa Ioniq 5, mais rien n’a été annoncé en ce qui concerne une production de série pour le moment.

