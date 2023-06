Alpine frappe fort avec 7 voitures électriques dont la mythique A110

Alpine, le mythique fabricant français de voitures intégré au groupe Renault se lance à fond dans la voiture électrique. Le constructeur a présenté son plan détaillé, qui prévoit la commercialisation de sept voitures électriques dans les années à venir. Au programme, notamment, les A110, A290 et A310. Mais ce n'est pas tout.

Depuis quelques semaines, la rumeur courait : Alpine semblait sur le point de nouer un partenariat avec le géant chinois Geely (Volvo, Polestar, Lotus, Smart, Zeekr, etc.) pour produire sa mythique voiture de sport A110 en version 100 % électrique. Cette rumeur faisait suite à la fin du projet commun avec Lotus, annoncé il y a quelques semaines par Alpine. Mais il semblerait que le constructeur français, filiale du groupe Renault, souhaite faire bande à part.

Sept voitures 100 % électriques

Le patron de Renault, Luca de Meo, et le boss d’Alpine, Laurent Rossi, ont dévoilé leur nouveau plan de bataille par le biais d’un communiqué de presse. On peut alors y lire qu’Alpine développera sa plateforme 100 % électrique prévue, en partie, pour l’A110. Elle prendra le nom d’APP (Alpine Performance Platform) et visera les voitures sportives. C’est elle qui sera la base des futures A110 (coupé sportif mais aussi en cabriolet) et A310 (coupé 4 places).

Cette nouvelle plateforme reprendra la base logicielle de la plateforme Renault CMF-B des futures R5 électrique et Alpine A290. En effet, le partenariat avec Google et Qualcomm est toujours d’actualité, pour notamment faciliter les mises à jour logicielles.

La plateforme APP pourra s’adapter en longueur et en largeur, avec par exemple 410 mm de longueur supplémentaire pour passer de l’A110 à l’A310. Alpine a également sous-entendu la possibilité d’adapter cette plateforme à des voitures encore plus grandes (d’un autre segment). Et justement, l’entreprise française prévoit le lancement d’un Crossover GT de segment C ainsi que de deux SUV des segments D et E, beaucoup plus grand.

À partir de 2024 sur nos routes

Voici donc le plan d’Alpine pour passer aux voitures 100 % électriques. Mais en termes de timing, il ne va pas falloir être trop pressé. L’actuelle Alpine A110 thermique restera au catalogue jusqu’à la fin de l’année 2026, avant que la version électrique, en coupé et cabriolet, ne vienne la remplacer. Les journalistes de l’Argus, présents lors de cette journée d’annonces, y croient peu, tablant plutôt sur 2027.

Mais heureusement, l’Alpine A290 arrivera beaucoup plus tôt, dès l’an prochain, aux côtés de sa cousine, la R5 électrique. Elle sera suivie de près par le crossover de segment C (C-XO GT) à partir de 2024/2025, puis les SUV de segments D et E (E-XO GT et D-XO GT) en 2027. La voiture électrique qui fermera la marche sera l’A310, qui devrait être disponible à partir de 2028.

Toutes les voitures électriques Alpine devraient embarquer une batterie fabriquée en France par Verkor. Mais concernant la production des voitures, en elles-mêmes, on a encore des doutes, puisqu’Alpine n’a pas été précis sur le sujet. En Chine ou aux États-Unis ? Ce n’est pas impossible, puisqu’Alpine compte y vendre ses voitures à partir de 2027.

Enfin, Alpine ne ferme pas la voie à l’hydrogène, mais plutôt pour des voitures de circuit, à l’image de sa future hypercar qui devrait voir le jour en 2024. Il s’agirait d’un moteur à hydrogène à combustion interne, qui n’utiliserait donc pas de batterie ni de moteur électrique.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le document de 53 pages mis en ligne par Alpine et revoir la présentation vidéo.

