Qu’est-ce que l’Adaptation Intelligente de la Vitesse (AIV) obligatoire dans les voitures neuves dès 2022

Dès le 1er juillet 2022, le système d’Adaptation Intelligente de la Vitesse (AIV) ou Intelligent Speed Assistance (ISA) sera obligatoire sur les nouvelles voitures vendues.

Qu’est-ce que l’AIV ?

Le terme technique Adaptation Intelligente de la Vitesse (AIV) est un système de régulation capable de contrôler le respect de la vitesse réglementaire. Ce système peut détecter un dépassement de la vitesse maximale autorisée, si c’est le cas, il y aura une alerte sonore et visuelle.

De plus, la vitesse sera également réduite automatiquement, le système contrôle la « puissance de propulsion et le couple de transmission du véhicule » comme expliqué dans le texte de loi. Notez qu’il est tout de même possible d’accélérer si le conducteur le souhaite. Il sera également possible de désactiver le système au démarrage de la voiture.

Pour fonctionner, l’AIV utilise une caméra pour lire les panneaux sur la route. Ces panneaux sont comparés au système cartographique ou par la balise GPS de l’appel d’urgence eCall. Le média Caradisiac explique que le système est fiable à 90 % sur un parcours de 400 à 500 km en ville, sur route et autoroute.

Les nouveaux modèles (voitures, utilitaires et poids lourds) vendus dans toute l’Europe dès 1er juillet 2022. Dans deux ans, cela sera tous les véhicules fabriqués par les constructeurs, même les plus anciens, qui devront être équipés.

Pour rappel, dès mai 2022, les voitures neuves seront également équipées d’une boite noire qui contiendra toutes les informations récupérées (vitesse, freinage, position sur la chaussée, port de la ceinture, etc.). Ces données seront anonymisées et accessibles aux seuls pouvoirs publics pour réaliser des statistiques, ils ne seront pas partagés avec les assureurs.

