Forza Horizon 5 : comment jouer en avance sur Xbox et PC

Forza Horizon 5 est très attendu. Il est rare d’ailleurs qu’un jeu de voiture soit pétri d’une aura aussi lumineuse auprès du grand public, loin du spectre des aficionados des jeux de course. À tel point que le titre de Playground Games a déjà dépassé le million de joueurs avant même sa sortie officielle ! Il faut dire que les acheteurs de l’édition Premium ont droit à un accès anticipé et peuvent déjà dévorer l’asphalte depuis plusieurs jours.

Les autres, pauvres plébéiens se contentant de l’édition normale ou de l’arrivée du jeu dans le Xbox Game Pass, doivent sagement patienter jusqu’au 9 novembre 2021. Oui, mais saviez-vous que nous sommes déjà le 9 novembre dans certaines parties du monde ? Alors, on peut peut-être tricher…

Comment jouer à Forza Horizon 5 en avance sur Xbox ?

Vous l’aurez compris, pour limiter ou non l’accès au jeu, votre console se base sur votre région, et donc votre fuseau horaire. Et bonne nouvelle : les vérifications ne sont pas très nombreuses.

Si vous souhaitez d’ores et déjà jouer à Forza Horizon 5, il suffit donc de faire croire à votre Xbox Series X, Xbox Series S ou Xbox One qu’elle se trouve par exemple… en Nouvelle-Zélande. Avec le décalage de 12 heures, il est déjà possible de jouer au nouveau jeu de course de Microsoft sur les iles de l’océan Pacifique.

Pour cela, c’est très simple :

Rendez-vous dans les Paramètres de la console ; Allez dans le menu Système, puis dans Langue et région ; Dans le menu déroulant Région, choisissez Nouvelle-Zélande ; Redémarrez votre Xbox.

Et voilà ! Vous pouvez désormais lancer Forza Horizon 5 depuis le Xbox Game Pass (ou le menu de votre console si vous avez juste acheté le jeu sur le Store).

Comment jouer à Forza Horizon 5 en avance sur PC ?

Vous n’avez pas de Xbox et vous êtes plutôt un joueur PC ? Pas de panique, l’astuce est également possible sur Windows 10 et Windows 11 !

Rendez-vous dans les Paramètres de Windows ; Allez dans le menu Heure et langue, puis dans l’onglet Région ; Dans le menu Pays ou région, choisissez Nouvelle-Zélande.

Même pas besoin de redémarrer votre ordinateur ! Lancez l’application Xbox et vous pourrez installer Forza Horizon 5 et y jouer sans la moindre restriction. Il ne vous reste plus qu’à profiter des grandes étendues disponibles au volant de votre bolide.

