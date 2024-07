Un Game Pass 100 % cloud gaming et un Game Pass avec pubs ? Voici ce que Microsoft prévoit pour sa Xbox

Microsoft opère depuis quelques semaines une refonte totale de son service en ligne de jeux dématérialisés et après une hausse des tarifs et une nouvelle grille d'abonnement, la firme de Redmond prévoirait de nouvelles formules d'abonnement dont l'une prendrait l'exemple de certaines plateformes de SVoD avec l'introduction de la publicité.

Le Xbox Game Pass est aujourd’hui le fer de lance de la stratégie de Microsoft sur le terrain du gaming et la firme de Redmond l’a bien fait comprendre ces dernières semaines en faisant considérablement évoluer son service, parfois au détriment des joueurs sur console. Si Microsoft se trouve en plein bras de fer avec la FTC, justement au sujet du Game Pass dont la qualité serait dégradée selon le régulateur américain. Le géant du web n’en démord pas et compte bien faire évoluer davantage son Game Pass avec notamment de nouveaux abonnements selon Windows Central, dont un entièrement axé sur le cloud gaming.

Pour aller plus loin

Game Pass sur Xbox, PC et cloud : tout savoir sur l’abonnement gaming illimité de Microsoft

La pause pub dans le jeu vidéo, c’est pour bientôt ?

Microsoft a récemment annoncé la disparition de sa formule Game Pass pour console, remplacée par un Game Pass Standard qui ne profite plus des exclusivités Day One. Mais il se peut qu’il ne s’agisse que des prémices de la grande stratégie de refonte par Microsoft. Le Game Pass pourrait prochainement accueillir de nouvelles formules d’abonnement moins chères et plus accessibles. L’intérêt pour Microsoft de lancer un Game Pass 100 % cloud gaming est bien évidemment d’attirer des gamers qui n’ont pas de console ou ceux possédant une console concurrente, mais intéressés par le catalogue du Game Pass.

L’idée d’un Game Pass avec pubs fait également son chemin. Même si Microsoft dit ne pas travailler activement là-dessus, l’arrivée de la publicité dans le service serait inévitable selon plusieurs experts. Certains éditeurs s’y sont même déjà risqués. Si la pratique est jugée inacceptable, elle devient une nécessité avec les coûts de production d’un jeu vidéo qui ont explosé. La firme de Redmond suivrait donc l’exemple de certaines plateformes de SVoD comme Netflix et Disney+ qui ont fini par introduire la publicité dans des abonnements moins chers. Cela ne les a pas desservis pour autant, bien au contraire. La publicité a par exemple apporté une nouvelle manne financière à Netflix qui continue toujours de gagner des millions d’abonnés à chaque trimestre.

Pour aller plus loin

Cloud gaming : quel service de jeu en streaming choisir en 2024

Le Game Pass Amis & Famille n’est pas mort

Enfin, des rumeurs font état du retour du Game Pass Amis & Famille qui a été testé il y a quelques années avant d’être retiré. L’idée derrière cette formule serait de partager son compte Game Pass avec les membres de son foyer, ce qui pourrait ajouter une dimension plus familiale à la Xbox qui n’est pas la console la plus populaire auprès des plus jeunes. À l’époque du test, il était possible d’associer cinq profils à un compte Game Pass Amis & Famille pour la modique somme de 21,99 euros par mois.

Xbox Game Pass Télécharger à 10,99 € par mois