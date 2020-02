Quel service de cloud-gaming vous tente le plus ? – Sondage de la semaine

Les offres de cloud gaming commencent à se multiplier et à proposer des solutions sérieuses. Mais laquelle a votre préférence pour une vision long-terme ?

La bataille est lancée ! Cette semaine, Nvidia a officialisé ses offres commerciales pour GeForce Now, son service de cloud gaming. Ce dernier n’est donc plus en bêta et propose une solution entièrement gratuite pour accéder à un catalogue de jeux PC compatibles sur n’importe quel appareil en streaming.

Avec cette offre gratuite et son forfait plus évolué à 5 euros, cela n’est bien sûr pas sans rappeler Google Stadia, dont l’offre gratuite devrait arriver « dans les prochains mois ». D’autres services sont bien sûr également disponibles, comme xCloud ou PlayStation Now pour citer les deux principaux acteurs du marché du jeu vidéo, ou encore Shadow, qui propose pour sa part du cloud computing avec un PC complet hébergé sur des serveurs distants. La startup française mise néanmoins toute sa communication sur l’usage « gaming » malgré cette différence de taille.

Nous avons donc là cinq acteurs avec globalement des approches parfois très différentes du cloud gaming. Une question nous brûle donc naturellement les lèvres : lequel a votre préférence ?

Chargement Quel service de cloud gaming vous semble le plus prometteur ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. GeForce Now

Google Stadia

Microsoft xCloud

Shadow

PlayStation Now

Le module de sondage peut rencontrer quelques soucis selon la plateforme utilisée. Nous vous conseillons de passer par un navigateur pour pouvoir voter.

Garder son smartphone de 1 à 3 ans

La semaine dernière, on vous questionnait sur l’âge de votre smartphone. Vous avez été près de 10 000 à nous répondre et on remarque que les lecteurs de Frandroid sont loin d’être des consommateurs acharnés et aveugles. En effet, la majorité d’entre vous (28 %) possède un smartphone depuis plus d’un an, tandis que 23 % dépassent les deux ans. Si l’on rajoute les 16 % qui ont un smartphone de plus de 3 ans, nous sommes donc aux deux tiers des votants qui ont un smartphone de plus d’un an.

À l’inverse, 17 % des répondants possèdent un smartphone qui a moins de 6 mois, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne le garderont pas pendant des années. LePaladin par exemple explique qu’il possède un OnePlus 7 Pro, mais que celui-ci a remplacé à OnePlus One vieux de 5 ans. Enfin, 15 % ont leur smartphone depuis moins d’un an (mais plus de 6 mois).

Vos commentaires indiquent d’ailleurs plutôt que vous êtes en général soucieux de l’empreinte de votre consommation sur la planète. « Je me suis donné comme objectif de la remplacer que quand il est cassé, sinon c’est juste de la surconsommation », explique Samuel D. Simonet. Certains vont même jusqu’à flasher une nouvelle ROM sur leur téléphone pour étendre leur durée de vie, comme Hornop’s sur son Zuk Z2 Pro. Bravo à vous !