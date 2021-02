Comment utiliser Nvidia GeForce Now sur Google Chrome (PC/Mac)

Annoncé fin 2020, GeForce Now est enfin accessible depuis Google Chrome. On vous explique comment faire fonctionner le service de cloud gaming de Nvidia depuis le navigateur.

GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia, est désormais disponible directement via Google Chrome sur Windows 10 et macOS. Nous avons eu l’occasion de tester rapidement cette nouvelle fonctionnalité.

Comment lancer GeForce Now sur Google Chrome ?

GeForce Now était disponible depuis un client Windows 10 et macOS, ainsi qu’une application Android (également sur Android TV et Google TV). Il est aussi, depuis peu de temps, possible d’utiliser GeForce Now avec Safari Mobile sur un iPhone ou un iPad.

Vous pouvez désormais utiliser GeForce Now directement depuis votre navigateur Google Chrome, sans télécharger de client dédié. Il vous suffit d’avoir Google Chrome à jour sur Windows ou macOS et de vous rendre sur cette adresse : play.geforcenow.com. Cela ne nécessite aucun fichier d’installation, le lancement s’effectue depuis une fenêtre Chrome en plein écran. Les jeux sont exécutés en définition Full HD maximum.

Comme avec le client GeForce Now, il est préférable de se connecter avec une connexion filaire pour garantir les bonnes conditions nécessaires au cloud gaming. Vous pouvez accéder à l’ensemble des jeux disponibles sur la plateforme. Il sera également possible plus tard de créer des raccourcis vers votre jeu préféré. Vous pouvez vérifier la qualité de connexion en jeu, le service web n’offre pas encore la possibilité de faire un test au préalable contrairement aux clients dédiés.

Pour rappel, GeForce Now est gratuit, mais vous serez limité à des sessions de 1 heure à renouveler. Le meilleur moyen de bénéficier de ce service est l’abonnement Fondateurs à 27,45 euros pour 6 mois. Cet abonnement ajoute la possibilité d’activer le Ray-Tracing sur les jeux compatibles.

Pour rappel, l’abonnement GeForce Now n’est qu’un accès à vos jeux. Contrairement au Xbox Game Pass de Microsoft, vous devez ensuite acheter vos jeux sur les plateformes partenaires (GOG.com, Steam, etc.).