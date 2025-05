La prochaine Xbox aurait une puce ARM ? Pas si vite

Une offre d’emploi publiée par Qualcomm laisse entendre qu’une future Xbox tournerait avec une puce ARM Snapdragon.

L’annonce mise en ligne par Qualcomm est pour le moins explicite. La marque recherche un directeur des ventes pour une catégorie de produits bien spécifique.

Soutenir les activités de vente de la prochaine génération de produits Surface et Xbox basés sur les solutions Snapdragon.

Aux dernières nouvelles, les consoles Xbox fonctionnent pourtant avec des puces AMD x86. Qualcomm a-t-il dévoilé un peu trop en avance la future architecture des consoles Xbox ? C’est un peu trop tôt pour le dire.

Xbox a étudié l’idée de passer sur ARM

L’idée n’est pas totalement nouvelle. Lors du procès entre la FTC et Microsoft, un document confidentiel de la firme montrait déjà que Xbox réfléchissait à basculer vers l’architecture ARM et se laissait jusqu’en 2026 pour trancher.

Pour des raisons de rétrocompatibilités complètes avec les précédentes générations, il est toutefois fort probable que Microsoft finisse par aller vers une architecture AMD pour sa prochaine génération de console. C’est aussi sans doute ce qui lui permettra le meilleur niveau de performance dans un salon.

Reste à savoir si cette future génération finira par arriver sur le marché. La stratégie de Xbox évolue vite et fort, même si les responsables de la marque comme Phil Spencer et Sarah Bond ont promis à de multiples reprises qu’une future génération de console Xbox représentera « la plus grande avancée technique » jamais atteinte.

Que prépare Microsoft ?

Alors que signifie cette offre d’emploi de Qualcomm ? Elle s’incrit beaucoup plus logiquement dans la nouvelle grande stratégie Xbox. Celle qui consiste à désigner tout type d’appareils comme un Xbox. Un smartphone ? C’est une Xbox ! Un téléviseur ? Aussi une Xbox !

La campagne This is an Xbox // Source : Microsoft

On sait que Microsoft prépare par ailleurs une gamme de machines Xbox conçues par des fabricants externes comme Asus. Ce dernier a déjà vu la supposée ROG Ally 2 faire l’objet de fuites. Phil Spencer, le patron de Microsoft Gaming, ne s’en cache pas vraiment et se dit excité du projet.

Avec la capacité de Windows 11 à désormais tourner nativement sur des puces ARM, il n’est pas étrange d’imaginer Qualcomm pousser Microsoft à également créer des futures consoles Xbox sous Snapdragon.

Ce ne sera peut-être pas la console Xbox d’Asus, mais d’autres fabricants travaillent sans doute avec Microsoft sur cette nouvelle génération de consoles portables. Chacun pourrait faire des choix différents pour se démarquer.

L’autre hypothèse, c’est une console allégée tournée vers le cloud gaming qui expliquerait une puce Snapdragon sans doute plus économe qu’une solution AMD.

En d’autres termes, est-ce que la Xbox Series X next-gen tournera avec une puce Qualcomm ? C’est peu probable. Est-ce qu’il y aura des consoles portables « Xbox » avec une puce Qualcomm, peut-être même venant de Microsoft ? C’est très envisageable avec cette offre d’emploi.