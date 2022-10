Bonne surprise pour les fans de Nintendo équipés d’un iPad, d’un Mac ou d’une Apple TV

Si vous avez une manette Nintendo et un iPad, un Mac, une Apple TV… Les dernières fournées logicielles offrent une compatibilité élargie.

Nintendo propose une flopée de manettes pour sa console Switch. On a les Joy-Cons, évidemment, mais également la Switch Pro, ou encore les manettes rééditées pour SNES et Nintendo 64 (elles servent principalement pour le service Switch Online).

Apple a déjà ajouté la prise en charge des contrôleurs Switch Pro et Joy-Cons sur iPad et iPhone en juin 2022, en plus des manettes PlayStation 5 DualSense et Xbox Series en 2021.

Cette fois-ci, avec macOS Ventura et iPadOS 16.1, Apple indique que « de nombreux contrôleurs de jeu Bluetooth et USB supplémentaires sont pris en charge sur macOS 13, iOS 16 et tvOS 16 ».

Neat, iOS/tvOS 16.1 support the official BT/USB-C Super Nintendo controller for the Switch 😄 I don’t have the N64 or NES versions to test with, but I believe they are supported now too 🎮 pic.twitter.com/mfkTIHpXun

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) October 24, 2022