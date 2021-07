Deux des meilleurs mini chargeurs de chez Anker sont en promotion sur Amazon

On a toujours besoin d'un chargeur efficace et pas cher à transporter partout au cas où l'on de nos appareils tomberai en rade. Ça tombe bien puisque deux de nos modèles préférés de la marque Anker bénéficient d'une promotion sur Amazon.

Il n’y a rien de plus frustrant que de devoir jongler entre divers chargeurs pour l’ensemble de ses appareils. Il est donc recommandé d’opter pour un chargeur universel délivrant assez de puissance pouvant être aussi bien compatible avec son téléphone que sa tablette ou même son laptop. C’est ce que proposent les modèles de chez Anker, le PowerPort III Mini de 30W et le Compact PowerPort III de 20W. Ils sont tous deux en promotion sur Amazon avec 20% de remise sur leurs prix réguliers.

Que proposent ces chargeurs de la marque Anker

20 à 30 Watts de puissance en fonction du modèle

Charge via USB-C

Compatible IPhone, iPad, Macbook M1 et avec tous les appareils Android

Au lieu de 25,99 euros, le chargeur le chargeur USB-C PowerPort III mini 30W se retrouve à 19,99€ sur Amazon.

La version Nano à 20W se retrouve quant à elle à 16,79 euros au lieu de 20,99, toujours chez Amazon.

Petite taille, maxi puissance

Commençons par le chargeur USB-C PowerPort III mini. Il profite d’un format incroyablement compact pour une telle puissance. Il est donc facilement transportable et s’adapte à tout type d’appareils grâce à sa connexion USB-C. En plus de sa taille, il est très design avec son revêtement lisse et mat. La LED bleue qui s’allume une fois un appareil branché donne également un aspect élégant à l’ensemble. Le chargeur Compact PowerPort III est quant à lui plus petit, mais ne possède pas la LED lumineuse lors de la recharge.

Le PowerPort III mini délivre une puissance de 30W et fonctionne parfaitement avec presque tous les périphériques USB-C et les recharge à cette vitesse. Le Compact PowerPort III est quant à lui limité à 20W, ce qui est le niveau maximum pour un iPhone 12 par exemple.

Une compatibilité quasi universelle

Ces chargeurs sont conçus pour recharger rapidement de nombreuses références de smartphones/tablettes, comme l’iPad Pro, l’iPhone 12, 11, SE ou XS, en passant par les Samsung Galaxy (du S8 jusqu’au Note 20 Ultra) et les Galaxy Tab à partir de la S6 ou encore les Pixels de Google. On ne va pas tous les citer, car ça en fait beaucoup. Il peut même recharger votre Nintendo Switch.

Côté laptop, ils sont même capables de charger certains appareils comme c’est le cas avec les MacBook Air et MacBook Pro M1. Pour les iPhone, pensez simplement à vous munir d’un câble compatible, car hormis le chargeur, rien d’autre n’est fourni dans la boîte.

