La Nvidia RTX 5090 chauffe trop : 150°C au connecteur, les images thermiques ne mentent pas

150 °C sur le câble de la RTX 5090 : malheureusement, la carte graphique ne peut le détecter.

Votre RTX 5090 tourne à fond, et bim, des températures de 150 °C au connecteur d’alimentation. Les dernières images thermiques font réagir, et pour rappel, ce n’est pas le seul problème qui touche cette carte graphique : certains sont également touchés par le problème de ROP.

Le débat autour des alimentations des cartes Nvidia n’est pas nouveau. Depuis la série RTX 30, les connecteurs ont fait parler, avec des histoires de câbles qui fondent.

Avec la RTX 5090, Nvidia a tenté de calmer le jeu en passant du connecteur 12VHPWR au 12V-2×6, censé être plus sûr. Mais même avec cette mise à jour, les problèmes persistent.

Andreas Schilling, créateur de contenu sur HardwareLuxx, a testé une Inno3D GeForce RTX 5090 iChill Frostbite avec une caméra thermique – un outil qui va perdre de « voir » la chaleur. Résultat ? Le connecteur d’alimentation du bloc Be Quiet Dark Power 13, compatible ATX 3.1 (la norme la plus récente pour les alimentations), a grimpé à plus de 150 °C.

Pas de flamme ni de câble fondu cette fois, mais Andreas n’est pas rassuré : « Le câble tient encore, mais il a clairement pris cher niveau chaleur. Franchement, j’ai zéro confiance en ce système, peu importe comment ils le présentent« . On le comprend.

Ce qui choque, c’est que ce n’est pas un cas isolé. Sur X, les posts s’enchaînent : des YouTubeurs, des techniciens, et même des gamers lambda montrent des photos de connecteurs qui ont l’air d’avoir passé un sale quart d’heure. Le pire ? Ces surchauffes arrivent même avec des alimentations récentes et des câbles bien installés. Alors, d’où vient le problème ? Spoiler : ça ne semble pas être juste une « erreur d’utilisateur », comme Nvidia l’a déjà suggéré par le passé.

Pour aller plus loin

Une Nvidia RTX 5090 qui fond ? Voici toute l’histoire derrière cet incident spectaculaire

Un design qui joue avec le feu

Remontons un peu dans le temps pour comprendre. Avant, sur les anciennes cartes GeForce, chaque connecteur avait son propre capteur pour surveiller le courant.

Pour aller plus loin

Qu’est-ce que le connecteur 12VHPWR qui pose problème sur la GeForce RTX 4090 ?

Avec la série RTX 30, Nvidia a commencé à regrouper les broches 12 V (les petites tiges qui transportent l’électricité) en moins de groupes surveillés. Et sur les RTX 40 et 50, c’est encore pire : toutes les broches sont connectées ensemble en interne. Résultat ? La carte ne sait plus si le courant passe bien partout ou si une broche surchauffe toute seule. Elle voit juste le total, et basta.

Du coup, si une connexion est bancale ou si un fil prend trop de charge, le GPU ne le détecte pas. Ça peut faire grimper la température en douce, jusqu’à ce que ça devienne critique. Quand les premiers connecteurs ont fondu sur les RTX 40, Nvidia a pointé du doigt les utilisateurs. Mais là, avec la RTX 5090, même les installations nickel chrome surchauffent. Clairement, il y a un hic dans la conception, et ça commence à se voir.

Pour aller plus loin

Test de la Nvidia GeForce RTX 5090 : la puissance à ses limites