Samsung annonce de la mémoire vive LPDDR5X encore plus énervée

Samsung a annoncé que sa mémoire LPDDR5X est désormais capable d'atteindre le seuil des 8,5 Gb/s sur une plateforme mobile Snapdragon. De quoi ouvrir une fenêtre sur des performances toujours plus ébouriffantes pour les prochains smartphones haut de gamme du groupe et de ses partenaires.

Nouveau record de vitesse pour la mémoire vive de Samsung. Avec sa DRAM LPDDR5X, le géant coréen parvient désormais à atteindre un débit de 8,5 Gb/s, contre 7,5 Gb/s lors de tests préalablement conduits en mars. Pour comparaison, la précédente norme LPDDR5 se limitait pour sa part à des débits déjà généreux de 6,4 Gb/s.

Cette augmentation notable bénéficiera tant aux futurs smartphones haut de gamme de Samsung et ses partenaires industriels, qu’aux PC portables, tablettes, serveurs et autres centres de données. Le secteur de l’automobile pourrait aussi tirer parti de cette nouveauté pour améliorer la réactivité des systèmes embarqués, explique Samsung sans un communiqué publié il y a quelques jours. Une vitesse nécessaire pour traiter toujours plus efficacement la quantité croissante de données gérées par les véhicules les plus modernes, tout spécialement dans le cadre d’une conduite partiellement ou totalement autonome.

De la mémoire vive à tout faire, toujours plus rapide et efficace

Samsung explique en outre que sa mémoire LPDDR5 est de plus en plus utilisée sur le secteur des PC portables. Cette dernière permet en effet d’allier de solides performances à une consommation réduite. Elle s’avère par ailleurs pertinente sur le terrain de l’IA, souligne le géant coréen, très fier de ses derniers progrès.

Si dans son communiqué la firme reste relativement discrète sur ses travaux, elle indique toutefois avoir réussi à atteindre le cap des 8,5 Gb/s « en optimisant un environnement de signaux à haute vitesse entre le processeur d’application et la mémoire ». Notons que pour ce faire, Samsung a été épaulé par son partenaire Qualcomm et s’est appuyé sur une plateforme mobile Snapdragon.

Pour rappel, la mémoire LPDDR5X n’est pas nouvelle en soi. Son annonce remonte en effet à un peu moins d’un an, tandis que son entrée initiale en production s’est concrétisée en toute fin d’année dernière. Ce qui est nouveau, c’est ce record de vitesse. Une nouvelle encourageante qui prouve que Samsung continue d’optimiser et de peaufiner une technologie existante.

