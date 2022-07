Western Digital lance trois disques durs de 22 To que vous n’utiliserez probablement pas

La marque référence en stockage et disques durs Western Digital annonce la commercialisation de trois nouveaux modèles haut de gamme de 22 To. Surtout dédiés aux entreprises, il est fort probable que vous n'en ayez jamais l'utilité.

Si Western Digital conçoit des produits de stockage pour le grand public, comme son SSD WD_Black SN850 optimisé pour la PlayStation 5, il fabrique aussi des disques durs pour les entreprises. La marque nous apprend la commercialisation de trois nouveaux disques durs d’une capacité de stockage assez impressionnante de 22 To.

Des disques durs SATA pour les data centers et les NAS

Western Digital a pensé sa gamme WD Gold pour les entreprises et plus particulièrement pour les data centers. Une gamme qui monte désormais jusqu’à 22 To, dans un produit qui propose la technologie OptiNAND permettant d’optimiser le stockage pour un encombrement similaire. On a droit aussi à « une technologie de protection contre les vibrations et une faible consommation d’énergie grâce à la technologie HelioSeal », indique le fabricant dans un communiqué de presse. Ce dernier précise aussi que ce modèle offre jusqu’à 2,5 millions d’heures MTBF, à savoir le temps moyen entre deux pannes.

Pour les utilisateurs moins exigeants, mais qui souhaitant autant de stockage, Western Digital présente son WD Red Pro CMR en version 22 To. Adapté aux NAS jusqu’à 24 baies, il est surtout dédié aux entreprises et peut fonctionner en 24/7.

Un disque dur de Western Digital conçu pour la vidéo

Enfin, Western Digital a présenté un dernier disque dur de 22 To, pour un usage différent encore. Il s’agit de son WD Purple Pro CMR, conçu lui pour la vidéosurveillance. Il dispose également de la technologie OptiNAND, « dans un disque spécialement conçu pour les serveurs d’analyse vidéo et les systèmes d’IA et d’apprentissage profond ».

La marque indique que sa technologie AllFrame AI peut prendre en charge jusqu’à 32 flux AI pour l’analyse de vidéos par une intelligence artificielle. Une gamme WD Purple Pro qui peut gérer jusqu’à 64 caméras HD, tout en offrant une fiabilité de 2,5 millions d’heures de MTBF.

Prix et disponibilité

Ces trois disques durs de 22 To sont disponibles chez les revendeurs de Western Digital :

Le WD Red Pro NAS HArd Drive est à 599,99 dollars, on ne connaît pas le prix en français

Le WD Purple Pro est à 554,99 euros

Le WD Gold est à 738,99 euros

