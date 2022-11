Pour le Black Friday, même l’espace de stockage dans le cloud est en promotion avec pCloud

Depuis aujourd'hui et jusqu'au 27 novembre, pCloud propose de grosses réductions sur ses packs de stockages dans le cloud. De 500 Go à 10 To, tout le monde pourra stocker ses contenus sans compter, le tout à un tarif préférentiel.

Le Black Friday est le bon moment pour faire un point sur votre stockage dans le cloud. Car soyons honnêtes : votre espace de stockage gratuit frôle la saturation. Vos photos de vacances commencent à prendre de la place, vos documents de travail aussi, et ne pensons pas encore aux photos et vidéos qui viendront grignoter le peu de place restant d’ici à la fin de l’année. Heureusement, des solutions existent comme celle proposée par pCloud. Facile d’utilisation et nomade, cet espace vous est dédié et pourra accueillir tous vos contenus, pendant 99 ans, le tout à partir de 139 euros.

Un paiement, en une fois, pour un stockage (presque) à vie

C’est probablement l’un des plus gros avantages de la solution proposée par pCloud. Le service propose, contrairement à bon nombre de concurrents, de vous allouer un espace de stockage à vie (99 ans précisément) que vous n’aurez à payer qu’une seule fois. Un calcul intéressant, spécialement pendant le Black Friday.

Prenons l’exemple d’une formule annuelle à laquelle vous auriez souscrit et qui vous coûterait 99,99 euros par mois pour 2 To d’espace, soit ce que propose en moyenne la concurrence. Au bout de 3 ans d’utilisation, vous obtiendrez un prix de 299,97 euros.

Pendant ce Black Friday, pCloud vous propose, pour seulement 279 euros, de profiter du même espace de stockage, à vie. Et dans 2 To, on peut stocker beaucoup de photos de Grisouille votre chat, ou des centaines de vidéos de famille, tout comme des documents importants. Le tout peut être réalisé très simplement grâce aux applications de pCloud.

Une plateforme accessible partout tout le temps

L’offre de pCloud est parfaite pour des travailleurs nomades ou des voyageurs chevronnés. Non seulement leurs données sont en sécurité, mais il est en plus possible d’y accéder de n’importe où et depuis n’importe quel appareil, pourvu que l’on trouve un peu de réseau 4G. Si pCloud possède un service accessible via navigateur, l’hébergeur propose également une application mobile facile d’utilisation qui vous permet d’accéder à tous vos fichiers et d’en ajouter en cas de besoin. Un simple glisser-déposer suffit à charger ou télécharger des fichiers très facilement.

L’hébergeur suisse a d’ailleurs bien compris qu’un outil, si l’on veut l’utiliser, doit être le plus intuitif possible. Il est ainsi possible de proposer à de proches collaborateurs d’accéder à certains dossiers en leur communiquant un lien spécifique d’accès, de créer des dossiers de dépôt ou encore de partager des contenus plus largement avec un lien accessible au plus grand nombre.

Smartphone, ordinateur ou tablette, vous pouvez ainsi accéder et partager tous les fichiers dont vous aurez besoin de n’importe quel endroit.

Des données bien gardées

L’autre atout de la solution proposée par pCloud, c’est la sécurité des données. Quel que soit le niveau de sensibilité des contenus que vous stockerez sur les serveurs de l’entreprise, ils seront en lieu sûr.

L’entreprise basée en Suisse utilise des serveurs hébergés au Luxembourg, ce qui vous assure non seulement que pCloud respecte à la lettre les règles du RGPD, mais aussi qu’elle applique les règles de respect de la vie privée Suisse, l’une des plus rigoureuses en Europe.

On notera enfin que pCloud applique un chiffrement TLS/SSL à tous les fichiers qui transitent de vos appareils vers les serveurs. L’assurance que, quel que soit l’endroit d’où partent vos fichiers, ils transiteront sur une voie totalement sécurisée.

Des prix tout petits pendant le Black Friday

Du 21 au 27 novembre, pendant toute la période du Black Friday, pCloud propose des tarifs très intéressants que vous ne retrouverez pas pendant le reste de l’année sur l’ensemble de ses packs à vie. Vous pourrez ainsi profiter de trois offres privilégiées pouvant aller jusqu’à 85 % de réduction :