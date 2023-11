Stockage cloud étendu et sécurité renforcée à vie : c’est le Black Friday chez pCloud

Jusqu’au 26 novembre, pCloud lance ses promotions du Black Friday avec de nombreuses réductions sur ses offres de stockage à vie. L'une d'elles comprend même un gestionnaire de mot de passe et un service de chiffrement.

Certificats sportifs, justificatif de domicile, impôts, factures variées, charges de copropriétés… Les trois derniers mois de l’année font pleuvoir les documents confidentiels dans les boites aux lettres. Des documents très personnels qu’il est primordial de conserver à l’abri des regards indiscrets. Pourquoi ne pas les stocker en ligne avec un service sécurisé ?

Ça tombe bien, en ce moment, le prestataire de stockage suisse pCloud propose pendant le Black Friday une offre imbattable : 5 To de stockage, l’accès à son système de protection des données pCloud Encryption et au gestionnaire de mot de passe pCloud Pass, le tout à vie pour 599 euros, soit 85 % de réduction. Mais attention, cette offre prend fin le 26 novembre.

pCloud : une solution efficace et intuitive pour une quantité quasi illimitée de fichiers

Pourquoi payer un abonnement au mois pour une solution de stockage qui peut, à tout moment, ne plus vous accorder l’accès à vos documents personnels si vous oubliez de régler la facture ? pCloud, prestataire de stockage suisse, se démarque en proposant des accès à vie à ses services. Avec un prix mensuel inférieur aux offres traditionnelles.

Admettons qu’actuellement, vous ayez souscrit une offre standard chez un GAFAM : 2 To de stockage pour environ 10 euros par mois. À l’année, cet espace vous revient à 120 euros. Cinq ans plus tard, la facture s’élève déjà à 600 euros, soit le tarif pratiqué par pCloud pour un stockage de 3 To à vie (99 ans pour être précis).

Pour ce prix, vous ne profitez pas seulement d’un espace de stockage, mais également d’autres avantages :

un dossier public pour le partage de vos fichiers ;

des dossiers partagés avec des proches, qu’ils possèdent ou non un compte pCloud, avec ou sans mots de passe ;

si vous effacez un de vos fichiers par inadvertance, il est facilement récupérable grâce à pCloud backup ;

l’historique de vos modifications de fichier est accessible facilement.

Le service pCloud est par ailleurs disponible pour tous les systèmes d’exploitation, depuis une application sur ordinateur ou mobile. Le tout se synchronise entre tous les appareils utilisés. Une modification depuis votre smartphone s’appliquera donc à toutes les autres plateformes sur lesquelles vous avez installé pCloud.

Le service étant basé en Suisse, il est soumis aux lois européennes en termes de protection des données. Mieux, depuis l’interface du service, il est possible de choisir sur quels serveurs sont stockées vos données : Luxembourg ou États-Unis.

pCloud Encryption : protéger vos données personnelles efficacement

Habituellement disponible en supplément, le service Encryption de pCloud est intégré sans surcoût lors du Black Friday. Il repose sur deux principes pour garantir la protection de vos données.

Tout d’abord, le chiffrement des fichiers est opéré côté client, c’est-à-dire sur vos appareils, avant d’être envoyé dans le cloud. Il n’y a que vous qui détenez la clé (virtuelle) pour les déchiffrer. Ni pCloud ni aucune autre entité ne peut y accéder.

À cela, pCloud ajoute plusieurs couches de chiffrement à vos fichiers, les rendant illisibles, même pendant le transfert entre vos appareils et les serveurs de stockage.

La protection supplémentaire du service Encryption s’applique automatiquement dès lors que vous glissez vos fichiers dans le dossier « Crypto » de l’application.

pCloud pass : gérer ses mots de passe n’a jamais été aussi simple

Enfin, pCloud intègre son gestionnaire de mot de passe à son offre du Black Friday. Disponible sur tous les appareils connectés au service, il permet de stocker ses mots de passe existants protégés par un algorithme de chiffrement AES 256.

Le service propose aussi de générer des mots de passe complexes qui sont d’autant plus difficiles à deviner. Via l’application, il est ainsi possible de choisir la longueur de son identifiant, la quantité de caractères spéciaux, de majuscules ou encore de chiffres à inclure.

Un pack trois-en-un en promotion pour le Black Friday

Pendant le Black Friday, pCloud propose son pack trois-en-un à 599 euros (-85 %). Celui-ci comprend pour une durée de 99 ans :

l’accès à 5 To de stockage

le chiffrement de pCloud Encryption

le gestionnaire de mot de passe pCloud Pass

Si vous êtes tenté par pCloud, mais que vos besoins en stockage sont plus raisonnables, l’entreprise suisse propose également 500 Go de stockage à 139 euros, et 2 To de stockage à 279 euros. Toujours pour une durée de 99 ans.