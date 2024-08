Votre PS5 ne sera jamais en manque de stockage avec ce nouveau SSD

Western Digital dévoile un nouveau SSD pensé pour le gaming, le WD_BLACK SN850P NVMe. Ce disque dur suit la lignée du WD_BLACK SN850, premier disque dur à avoir été officiellement déclaré comme une alternative au stockage de la console de Sony.

Nouveau disque dur Gaming pour PS5 de 8To par Western Digital // Source : Western Digital

Qui ne s’est jamais retrouvé à devoir effacer un jeu pour pouvoir en installer un autre sur sa console ? Western Digital veut changer la donne avec un nouveau SSD : le WD_BLACK SN850P NVMe d’une capacité de 8 To.

Un disque dur officiel pensé pour le jeu

Ce disque dur fait suite au WD_BLACK SN850, premier disque dur officiellement pensé pour la PlayStation 5. On passe désormais d’un espace de 1 à 2 To pour un SSD de 8 To. La marque indique qu’il sera possible de stocker jusqu’à 200 jeux sur leur console.

« Nous sommes fiers d’élargir la gamme WD_BLACK SN850P pour la console PlayStation®5 afin de répondre aux besoins des joueurs d’aujourd’hui en termes de capacité et de performances », a déclaré Susan Park, vice-présidente des produits grand public et des partenariats stratégiques chez Western Digital.

Ce SSD de Western Digital dispose d’un dissipateur thermique spécialement conçu pour la console de Sony. Vous ne devriez pas rencontrer de problèmes de compatibilité.

Un SSD au prix premium

Ce SSD de 8 To officiel pour PS5 se paye et au prix fort. Il est affiché à 838,99 euros et est d’ores et déjà disponible sur le store de Western Digital. Il sera disponible chez d’autres revendeurs à la fin du mois d’août. Si vous comptiez craquer, Western Digital indique que l’achat de ce SSD vous offre une période d’essai d’un mois au PlayStation Plus Premium.

À titre de comparaison, le précédent modèle de SSD était affiché pour la version 1 To à 219,99 euros, contre 329,99 euros pour la version 2 To à la sortie. Une somme plus que conséquente. Sachez qu’il existe d’autres modèles qui pourraient vous convenir à des tarifs plus abordables. Vous pouvez retrouver notre comparatif pour vous faire votre avis.