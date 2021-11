Le Poco M4 Pro annoncé, une boutique officielle PlayStation en France et un Windows 11 SE surprise – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 9 novembre : la PS5 sera peut-être bientôt plus simple à trouver, Xiaomi lance un nouveau Poco et Microsoft adapte Windows 11 aux élèves. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

PS5 : Sony va ouvrir une boutique officielle PlayStation en France

Jusque-là réservée uniquement aux États-Unis, la boutique officielle PlayStation arrivera prochainement en France et ailleurs. De quoi espérer trouver plus facilement une PlayStation 5 en ligne.

Xiaomi Poco M4 Pro dévoilé : l’entrée de gamme sort le grand jeu

Le Xiaomi Poco M4 Pro a été présenté officiellement ce mardi, notamment en France. Ce smartphone affiche des caractéristiques ambitieuses (écran 90 Hz, charge 33 W, puce Dimensity 810…) pour un prix bien en dessous des 300 euros.

Windows 11 SE : Microsoft remanie son nouvel OS avec Chrome OS dans le viseur

Lors d’un événement en ligne consacré à l’éducation, Microsoft a dévoilé un tout nouvel ordinateur portable, Surface Laptop SE, dédié aux élèves dès le primaire et aux étudiants, mais aussi une version remaniée de Windows 11. Baptisé Windows 11 SE, cette déclinaison du dernier OS vise en particulier les écoliers et étudiants pour favoriser leur concentration en cours et se destine aux ordinateurs portables bon marché. L’ambition est clairement de s’attaquer à Chrome OS de Google.

Les titres Netflix Jeux sont aussi disponibles sur iOS

Surprise ce mardi soir, Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg, a découvert que les cinq jeux dévoilés dans le cadre de l’offre Netflix Jeux lancée la semaine passée par le service de streaming étaient bel et bien disponibles sur iOS. À la différence de la version Android de l’app, chaque jeu peut être téléchargé individuellement depuis l’App Store sans passer par Netflix.

Pour suivre Frandroid, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.