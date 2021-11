Xiaomi Poco M4 Pro dévoilé : l’entrée de gamme sort le grand jeu

Le Xiaomi Poco M4 Pro vient d’être présenté officiellement, notamment en France. Ce smartphone affiche des caractéristiques ambitieuses (écran 90 Hz, charge 33 W, puce Dimensity 810...) pour un prix bien en dessous des 300 euros.

Voici le Xiaomi Poco M4 Pro 5G. Ce nouveau smartphone se positionne en entrée de gamme et, fidèle à l’identité de sa marque, il veut proposer de grosses caractéristiques pour un prix abordable.

Commençons par un mot sur le design. Le smartphone se dote d’un écran plat avec un écran percé et protégé par du Gorilla Glass 3. C’est surtout la face arrière qui attire l’œil. Le Poco M4 Pro affiche fièrement sa marque sur le dos avec un gros sigle « POCO » positionné à la verticale, sur un large cadre noir qui abrite aussi le double module photo au dos. Ce dernier semble d’ailleurs embarquer quatre optiques, mais ce n’est qu’une illusion… d’optique. On y trouve le logo « AI » dans une bulle et un espace qui semble dédié à la gestion du focus (à moins que ce ne soit qu’un point rouge décoratif).

Poco M4 Pro : un Redmi Note 11 avec une moustache

Malgré cette esthétique remaniée à la sauce Poco, le téléphone ressemble énormément au Xiaomi Redmi Note 11 dévoilé en Chine il y a quelques jours. Et la fiche technique est tout aussi similaire.

En effet, on a droit à un écran LCD de 6,6 pouces avec une définition Full HD+ et un mode 90 Hz adaptatif. Pour une réactivité poussée sur les jeux vidéo, l’échantillonnage tactile monte à 240 Hz. Le Xiaomi Poco M4 Pro se dote aussi du MediaTek Dimensity 810 tout comme le Redmi dont il s’inspire. La puce est associée à de la RAM LPDDR4X et à un stockage UFS 2.2 extensible via microSD jusqu’à 1 To (nous détaillons les différentes configurations plus bas dans cet article).

Les ressemblances se poursuivent aussi au niveau de l’appareil photo avec le capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8) épaulé d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels (119 degrés, f/2,2). Il s’agit d’ailleurs du premier ultra grand-angle sur un modèle de série M chez Poco. Pour les selfies, le capteur frontal profite d’une définition de 16 mégapixels.

N’oublions pas la batterie dont la capacité monte à 5000 mAh et qui se recharge avec un bloc de 33 W fourni dans la boîte. Le Xiaomi Poco M4 Pro promet ainsi de retrouver l’intégralité de son énergie en 59 minutes. La compatibilité 5G, l’interface MIUI 12.5 basée sur Android 11 sont aussi de la partie. Il faut également évoquer le NFC, le Bluetooth 5.1, la prise jack 3,5 mm, les deux haut-parleurs et le lecteur d’empreintes sur le côté.

Par ailleurs, le Xiaomi Poco M4 Pro pèse 195 grammes pour des dimensions de 163,56 x 75,78 x 8,75 mm.

Prix et disponibilité du Xiaomi Poco M4 Pro en France

Le Xiaomi Poco M4 Pro va débarquer en trois coloris : jaune, noir et bleu « glacier ». Vous le trouverez en France en deux déclinaisons :

le modèle 4/64 Go coûte officiellement 229,90 euros ;

la version 6/128, quant à elle, s’affiche au prix conseillé de 269,90 euros.

Rendez-vous le 11 novembre pour le lancement. D’ailleurs, jusqu’au 13 novembre, une offre early birds abaisse les prix à 199,90 et 219,90 euros respectivement. Ce n’est pas tout, le code de réduction M4PRO20 sur le site de la marque vous offrira encore 20 euros de réduction en plus.

