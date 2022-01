Seulement aujourd’hui, le Xiaomi Poco M4 Pro est moins cher avec ce code promo

Le Xiaomi Poco M4 Pro est un smartphone entrée de gamme qui possède une fiche technique solide avec un prix contenu. Déjà abordable, ce smartphone devient encore moins cher aujourd'hui en tombant à 181,94 euros grâce à un code promo, au lieu de 229,90 euros à sa sortie.

De plus en plus nombreux, il en vient un stade où l’on ne compte plus les smartphones de Xiaomi. Il faut dire que les annonces sont perpétuelles chez le constructeur chinois. Parmi les récentes sorties, on retrouve le Xiaomi Poco M4 Pro. Situé sur le segment tarifaire de l’entrée de gamme, le smartphone du géant chinois propose pourtant une fiche technique musclée, qui vient titiller des concurrents placés sur des tarifs bien plus élevés. Et aujourd’hui, il est même possible de se le procurer à un meilleur prix grâce à un code promo.

Les points forts du Poco M4 Pro

Un bel écran LCD FHD+ de 6.6 pouces à 90 Hz

Un processeur efficace de Mediatek : Dimensity 810

Une grosse batterie couplée à la charge rapide

Lancé à 229,90 euros, le Xiaomi Poco M4 Pro dans sa version 4+64 Go est actuellement disponible en promotion à seulement 181,94 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN15. Ce dernier n’est valable que ce dimanche 30 janvier 2022.

Notez que le smartphone est expédié depuis la France.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco M4 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des bonnes finitions pour un smartphone entrée de gamme…

Même avec un prix contenu, le Poco M4 Pro arrive à tirer profit de son design et offre des finitions très correctes. Rien de bien surprenant en face avant, on retrouve un écran plat percé au centre en haut, le tout protégé par du Gorilla Glass 3. C’est plutôt à l’arrière que la gamme Poco se démarque et trouve son originalité dans ses couleurs pétantes, comme le jaune ou le bleu « glacier » qui font leur effet. Le smartphone affiche fièrement sa marque sur le dos avec un gros sigle « POCO » positionné à la verticale, sur un large cadre noir où l’on retrouve le module photo.

D’ailleurs, ne vous fiez pas au bloc photo gigantesque qui laisse apercevoir quatre capteurs. Ceci n’est qu’illusion, c’est bien deux capteurs photos que propose le Poco M4 Pro. On a le droit à un capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8) épaulé d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels (119 degrés, f/2,2). Il s’agit d’ailleurs du premier ultra grand-angle sur un modèle de série M chez Poco. Pour les selfies, le capteur frontal profite d’une définition de 16 mégapixels. Cette composition ressemble ni plus ni moins au Redmi Note 11, et pour cause le M4 Pro reprend les caractéristiques de ce dernier. Suite à notre test, il faut avouer que la qualité photo laisse quelque peu à désirer, mais pour un smartphone à ce prix, on s’en contentera. D’autant qu’on profite ici d’un capteur ultra grand-angle qui peut se montrer utile dans certaines situations.

… avec un processeur efficace

Le nouveau M4 Pro embarque un écran LCD de 6,6 pouces avec une définition Full HD+ et un mode 90 Hz adaptatif. Pour une réactivité poussée sur les jeux vidéo, l’échantillonnage tactile monte à 240 Hz. D’ailleurs, au niveau des performances, il se dote du MediaTek Dimensity 810. Si quelques petits ralentissements au moment de lancer des applications interviennent, dans l’ensemble, vous avez un smartphone parfaitement fonctionnel au quotidien. De plus, le Poco M4 Pro est également compatible avec le réseau 5G et profite de l’interface MIUI 12.5 basée sur Android 11.

Bien sûr, Xiaomi nous a habitués à des smartphones endurant, c’est pourquoi on retrouve avec enthousiasme une batterie de 5000 mAh, de quoi faire tenir le M4 Pro une journée et demie, voire deux selon votre utilisation. Pour cette gamme de prix, on apprécie la présence d’une charge rapide de 33 W. Comptez environ 30 minutes pour passer de 0 à 54 % et un peu moins d’une heure pour une charge complète. Et enfin, on retrouve également sur le Xiaomi Poco M4 Pro le NFC, le Bluetooth 5.1, la prise jack 3,5 mm, deux haut-parleurs et un lecteur d’empreintes sur le côté.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi Poco M4 Pro.

