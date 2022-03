Le prix du Xiaomi Poco M4 Pro compatible 5G est en forte baisse sur Cdiscount

Le Poco M4 Pro 5G est un smartphone entrée de gamme récemment arrivée chez Xiaomi. Comme à son habitude, la marque chinoise ne néglige pas les performances tout en gardant un prix contenu. Si la version 6+128 Go est habituellement à 269,90 euros, en ce moment elle est à 205 euros sur Cdiscount.

Le Poco M4 Pro est un smartphone entrée de gamme qui se montre très convaincant pour son prix. Il va de soi que ce dernier s’accompagne de quelques concessions, mais il propose une fiche technique équilibrée et idéale pour les petits budgets. Fidèle à l’image de la marque, le téléphone dispose d’un excellent rapport qualité-prix, surtout avec plus de 60 euros de réduction.

L’essentiel à retenir du Poco M4 Pro

Un écran LCD de 6.6 pouces à 90 Hz

Un SoC efficace de Mediatek : Dimensity 810

Une grosse batterie couplée à la charge rapide

Lancé à 269,90 euros, le Xiaomi Poco M4 Pro 5G dans sa version 6 + 128 Go est désormais disponible à 205 euros sur le site Cdiscount.

Des finitions plutôt réussies pour le prix

En se dirigeant vers la catégorie entrée de gamme, il convient que quelques compromis sont faits. Pourtant ici, Xiaomi propose des finitions très correctes et un design réussi. On a droit à un écran plat percé au centre en haut, le tout protégé par du Gorilla Glass 3. Avec son look plutôt discret et ordinaire à l’avant, c’est plutôt à l’arrière du smartphone que le constructeur se différencie de la concurrence. Eh oui, ici on retrouve bien là la marque de fabrique de la gamme Poco avec son coloris pétant, comme le jaune ou bleu qui fait leur effet. Cette quatrième itération affiche fièrement sa marque sur le dos avec un gros sigle « POCO » positionné à la verticale, sur un large cadre noir où l’on retrouve le module photo.

À propos du bloc photo, il est assez trompeur. S’il laisse apercevoir quatre capteurs, il y en a bien que deux proposées sur le Poco M4 Pro : un capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8) épaulé d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels (119 degrés, f/2,2). Il s’agit d’ailleurs du premier ultra grand-angle sur un modèle de série M chez Poco. Pour les selfies, le capteur frontal profite d’une définition de 16 mégapixels. Cette composition ressemble ni plus ni moins au Redmi Note 11, et pour cause le M4 Pro reprend les caractéristiques de ce dernier. Suite à notre test, il faut avouer que la qualité photo laisse quelque peu à désirer, mais pour un smartphone à ce prix, on s’en contentera. D’autant qu’on profite ici d’un capteur ultra grand-angle qui peut se montrer utile dans certaines situations.

Un entrée de gamme qui n’a pas à rougir face à la concurrence

Du côté de l’affichage, le M4 Pro dispose d’un écran LCD de 6,6 pouces avec une définition Full HD+. L’absence de l’OLED n’est pas étonnant au vu de son prix et on y perd forcément en qualité de contraste. Toutefois on reste sur un écran extrêmement bien calibré et bien lumineux, capable en plus d’afficher du 90 Hz pour plus de fluidité. Pour une réactivité poussée sur les jeux vidéo, l’échantillonnage tactile monte à 240 Hz. D’ailleurs, au niveau des performances, il se dote du MediaTek Dimensity 810. À l’usage, le Poco M4 Pro accuse tout de même quelques petits ralentissements au moment de lancer des applications, mais dans l’ensemble, vous avez un smartphone parfaitement fonctionnel au quotidien. Vous pourrez même jouer à quelques jeux 3D sans encombre, mais que si le niveau de qualité graphique reste bloqué à médium. Autrement le Poco M4 Pro est également compatible avec le réseau 5G et profite de l’interface MIUI 12.5 basée sur Android 11.

Pour proposer un smartphone endurant, la firme chinoise intègre sur son appareil une batterie conséquente de 5000 mAh, pour faire tenir le M4 Pro une journée et demie, voire deux selon votre utilisation. Pour cette gamme de prix, on apprécie surtout la présence d’une charge rapide de 33 W. On est loin des 120W proposés par le Xiaomi 11T Pro, mais il suffit de 30 minutes pour passer de 0 à 54 % et un peu moins d’une heure pour une charge complète. Et enfin, on retrouve également sur le Xiaomi Poco M4 Pro le NFC, le Bluetooth 5.1, la prise jack 3,5 mm, deux haut-parleurs et un lecteur d’empreintes sur le côté.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi Poco M4 Pro 5G.

