Air, température, lumière… ce boîtier va tout analyser pour vous aider à mieux dormir

L'entreprise indienne Ultrahuman a dévoilé son boîtier Home qui va analyser la qualité de l'air, les bruits, la température et la lumière pour vous donner des recommandations pour mieux récupérer.

Ces derniers temps, le constructeur indien Ultrahuman s’est surtout fait connaître grâce à sa bague connectée, l’Ultrahuman Ring Air. Néanmoins, la firme propose désormais de nombreux appareils liés à la santé et au bien-être. Après son capteur de glycémie Ultrahuman M1, Ultrahuman a profité du CES de Las Vegas pour présenter ce mardi un nouvel appareil pour la santé à la maison, l’Ultrahuman Home.

Concrètement, l’Ultrahuman Home est un petit boîtier à disposer chez soi et qui va se charger automatiquement de faire des mesures pour analyser la qualité de vie à votre domicile. Le boîtier est ainsi en mesure d’analyser aussi bien la température que le taux d’humidité dans l’air, l’exposition à la lumière, la qualité de l’air ou le niveau de bruit ambiant.

Des données mises en relation avec votre stress et votre sommeil

L’idée, une fois ces données analysées, va être pour Ultrahuman de les corréler avec le niveau de stress ou la qualité du sommeil de l’utilisateur, mesurées par exemple à l’aide de la bague connectée Ring Air. En faisant le lien entre les données extérieures et l’état de récupération de l’utilisateur, l’application Ultrahuman sera alors capable de fournir plusieurs recommandations. Ainsi, si le capteur Ultrahuman Home décèle que le spectre lumineux de la pièce tire trop vers la lumière bleue et que l’utilisateur dort mal, l’application pourra lui suggérer de changer d’éclairage. Il en va de même pour les bruits extérieurs qui peuvent perturber le sommeil.

Dès lors, en corrélant le suivi du sommeil et des facteurs extérieurs, le capteur Ultrahuman Home pourra conseiller au mieux l’utilisateur afin qu’il puisse récupérer le mieux possible. Si des capteurs de qualité de l’air proposent d’ores et déjà des conseils en fonction du taux d’humidité par exemple, l’Ultrahuman Home est l’un des seuls à faire le lien avec la qualité de sommeil véritable de l’utilisateur. En outre, Ultrahuman précise qu’un capteur de fumée est également intégré, même s’il ne sera activé qu’à la fin de l’année 2024.

Le boîtier Ultrahuman Home sera disponible dans un premier temps uniquement sur Kickstarter avec une précommande affichée à 349 dollars, soit 318 euros HT. La campagne de financement participatif commencera à la fin du mois de janvier avec de premières livraisons prévues pour le mois d’avril.