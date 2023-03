Sonos Era 300 vs Apple HomePod 2 : quelle est la meilleure enceinte connectée ?

Commercialisées à quelques semaines d’intervalle, les enceintes Wi-Fi Apple HomePod 2 et Sonos Era 300 jouent la carte du son immersif en Dolby Atmos. Chacune offre une expérience sonore de haute qualité et une expérience utilisateur bien différente. Elles ne se destinent en outre pas aux mêmes utilisations. Explications.

Voici un peu plus d’un an que le Dolby Atmos a débarqué sur les services de streaming de musique en ligne, chez Apple Music, Tidal et Amazon Music. Avec ses 8 pistes d’éléments sonores, le Dolby Atmos offre une expérience audio plus riche qu’en stéréo, agrémentée d’effets sonores verticaux. Jusqu’ici réservée aux barres de son premium, cette technologie débarque peu à peu dans les enceintes connectées. Pour Apple avec le HomePod 2 comme pour Sonos avec l’Era 300, le support du format audio immersif est inédit. Voici ce qu’il faut savoir pour bien choisir.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures enceintes connectées en 2023 ?

Fiches techniques des Apple HomePod 2 et Sonos Era 300

Apple HomePod 2 vs Sonos Era 300 : le design

Les deux enceintes ne se ressemblent absolument pas et chacune hérite de formes liées à sa fonction. La diffusion du son à 360° de l’Apple HomePod 2 en fait une enceinte nécessairement circulaire, tout en rondeurs, qui plus est recouverte d’un double tissu acoustique très agréable au toucher. Sa zone de contrôle tactile avec écran qui s’allume aux couleurs de son assistant Siri est vraiment sympa.

La Sonos Era 300, avec ses transducteurs plus grands et plus nombreux, positionnés stratégiquement devant, sur les côtés et sur le dessus, est une enceinte aux lignes atypiques, qui mêle PVC et classiques grilles de haut-parleurs en aluminium. C’est une sorte d’enceinte diabolo, qui ne plaira sans doute pas à tout le monde. Tout du moins jusqu’à ce qu’on l’ait écoutée. Avantage Apple.

Apple HomePod 2 vs Sonos Era 300 : connectique

La Sonos Era 300 est compatible Bluetooth, Wi-Fi et dispose d’une entrée ligne analogique. Grâce à son connecteur USB-C, on peut brancher à l’enceinte une source externe, telle qu’un baladeur, une platine CD ou pourquoi pas une platine vinyle. Dommage que le câble, optionnel, soit facturé 25 euros. Quant à l’Apple HomePod 2, il est seulement compatible Wi-Fi et ne dispose d’aucune entrée. Avantage Sonos.

Apple HomePod 2 vs Sonos Era 300 : compatibilité logicielle

L’utilisation de l’Apple HomePod 2 est réservée aux possesseurs d’iPhone ou d’iPad, l’un de ces deux appareils étant nécessaire pour la configuration initiale de l’enceinte. La lecture musicale fonctionnant exclusivement en AirPlay, là encore il faudra utiliser un appareil Apple (smartphone, tablette, ordinateur ou Apple TV).

Le HomePod 2 ne permet pas d’écouter de la musique autrement et exclut d’office l’emploi d’un smartphone Android ou d’un PC. Au contraire, la Sonos Era 300 offre une compatibilité bien plus large et il est possible de l’utiliser avec un appareil Apple via AirPlay, mais aussi avec un smartphone ou une tablette Android avec l’app Sonos qui centralise toutes les sources musicales. Avantage Sonos.

Apple HomePod 2 vs Sonos Era 300 : performances des assistants et des microphones

Sonos propose deux assistants au choix pour l’Era 300, Alexa et Sonos Voice Control, mais désormais plus Google Assistant. Sonos Voice Control est l’assistant maison de Sonos et reste limité aux commandes vocales pour écouter un titre, ajuster le volume ou mettre en pause la lecture. Pour réclamer une recette de cuisine, la météo ou les actus, il faudra installer Alexa à la place de Sonos Voice Control. La sensibilité des microphones de la Sonos Era 300 est bonne tant qu’on parle clairement et à haute voix, mais en retrait comparativement à l’Apple HomePod 2, capable de vous entendre parler à voix basse à 3 mètres.

Le HomePod 2 intègre seulement Siri, qui, combiné à la puce Apple A7 répond instantanément. Avantage Sonos pour les fonctionnalités, mais Apple reste devant pour les performances, grâce à son micro plus sensible et réactif.

Apple HomePod 2 vs Sonos Era 300 : consommation électrique

Apple a pris une sacrée longueur d’avance en matière de consommation électrique, avec seulement 1 W avalé en veille réseau pour le HomePod 2, contre 2 W pour la Sonos Era 300. En état de répondre aux commandes vocales et démarrer immédiatement la lecture musicale, l’Apple HomePod 2 consomme deux fois moins que la Sonos Era 300.

Et pour jouer de la musique à faible volume, l’Apple HomePod 2 réclame un tiers d’énergie de moins que la Sonos Era 300, avec 6 W contre 8 W. Avantage Apple.

Consommation électrique Apple HomePod 2 Sonos Era 300 En veille réseau 1 W 2 W Active (sans musique) 6 W 8 W Volume à 25 % 7 W 9 W Volume à 50 % 15 W 15 W Volume à 75 % 20 W 20 W Volume à 100 % 38 W 30 W

Apple HomePod 2 vs Sonos Era 300 : expérience utilisateur

L’Apple HomePod 2 bénéficie d’une prise en charge native par iOS, sans besoin d’installer une application supplémentaire pour gérer l’enceinte. Toutes les apps audio peuvent accéder directement au HomePod via AirPlay. Mieux encore, il suffit d’approcher son iPhone pour transférer la lecture musicale en cours sur l’enceinte — quel que soit le service de musique utilisé. Et si l’on possède plusieurs HomePod 2, il est simple de diffuser les musiques de son choix sur les unes et les autres, depuis une app audio ou l’écran de verrouillage de l’iPhone. Apple propose aussi d’écouter en stéréo avec deux HomePod 2, notamment avec l’Apple TV 4K (2022). Seul hic, Siri n’accepte de lire de musique que depuis Apple Music et aucun autre service n’est actuellement compatible avec l’assistant. Quant aux commandes tactiles, elles répondent sans délai.

Depuis l’app Apple Music, la lecture en Dolby Atmos est automatique en AirPlay sur le HomePod 2. Avec la Sonos Era 300, il faut ajouter le service de musique compatible Dolby Atmos à l’app Sonos. En cours de lecture, le logo Dolby Atmos s’affiche dans l’app Sonos….

Chez Sonos, l’expérience diffère entre iOS et Android. Si avec un iPhone il est possible d’utiliser l’enceinte depuis n’importe quelle app musicale, sous Android seules les applications Spotify, Deezer et Tidal peuvent transmettre la musique vers la Era 300. Pour les autres services, il faut nécessairement passer par l’app Sonos et y inscrire son abonnement musical, avec un petit déficit d’agrément, car toutes les fonctionnalités de l’app du service musical ne sont pas reprises. L’assistant vocal pioche ensuite dans les différents services enregistrés pour trouver le morceau demandé. Chez Sonos, les possibilités d’associations entre les différentes enceintes du fabricant sont nombreuse. À l’emploi de deux Era 300 en stéréo s’ajoutent la possibilité d’utiliser l’Era 300 comme enceinte surround avec les barres de son Sonos Beam 2 et Sonos Arc, ou bien d’associer un caisson de basses Sonos Sub ou Sonos Sub Mini. Enfin, la zone de contrôle tactile avec slider de volume est agréable à utiliser. Si on utilise déjà un appareil Apple avec un abonnement Apple Music, l’expérience est bien plus simple avec le HomePod 2. Pour les autres cas, l’avantage revient à Sonos.

Apple HomePod 2 vs Sonos Era 300 : calibration acoustique

Les deux enceintes sont capables de s’adapter à la pièce dans laquelle elles sont installées. La Sonos Era 300 propose de s’autocalibrer grâce au système TruePlay. Sous Android, la calibration est entièrement automatique, avec émission de sons de référence et mesure par les microphones de l’enceinte. Sous iOS, on peut choisir entre ce mode automatique et l’utilisation de l’iPhone pour effectuer manuellement les mesures à différents endroits de la pièce.

La calibration Sonos TruePlay peut fonctionner automatiquement. Ou bien en sollicitant l’iPhone de l’utilisateur. Il faut alors se promener avec le smartphone dans la pièce le temps du test.

L’Apple HomePod 2 ne propose par de calibration acoustique en fonction des caractéristiques de la pièce, mais en fonction des bruits ambiants. L’enceinte corrige automatiquement sa balance tonale, renforçant les hautes fréquences pour être plus audible dans une cuisine, par exemple. Avantage Sonos.

Apple HomePod 2 vs Sonos Era 300 : compatibilité Dolby Atmos

Les deux enceintes n’offrent pas la même compatibilité pour lire des titres musicaux en Dolby Atmos. Ni l’Apple HomePod 2, ni la Sonos Era 300 ne supportent la lecture en Dolby Atmos depuis l’ensemble des services musicaux proposant des titres dans ce format, en l’occurrence Apple Music, Tidal et Amazon Music.

L’Apple HomePod 2 ne lit en Dolby Atmos que depuis Apple Music, tandis que la Sonos Era 300 est compatible avec Amazon Music et Apple Music. D’ailleurs, il faut utiliser l’app Sonos pour accéder aux contenus en Atmos d’Amazon Music. Avantage néanmoins à Sonos qui laisse le choix dans le service.

Apple HomePod 2 vs Sonos Era 300 : son stéréo et puissance

L’Apple HomePod 2 et la Sonos Era 300 abritent des composants audio et des architectures totalement différentes. Le HomePod 2 abrite un haut-parleur de 10 cm spécialisé dans les basses fréquences, associé à 5 tweeters orientés vers le sol, tous les transducteurs diffusant à 360°. L’Era 300 est équipée de deux gros transducteurs de 12 cm environ logés sur les côtés, associés à quatre tweeters projetant des faisceaux sonores. Si l’on peut écouter le HomePod 2 depuis n’importe quel endroit de la pièce et profiter du même son, il faut idéalement faire face à l’Era 300.

En termes de balance tonale, les deux enceintes se ressemblent, avec un grave solide pour chacune, particulièrement profond pour l’Apple HomePod 2, tout du moins tant qu’on n’écoute pas fort. L’Era 300 est globalement plus équilibrée et surtout très douce dans l’aigu, ce qui lui confère un son typiquement hi-fi. En termes de puissance, avantage à la Sonos Era 300, qui peut jouer plus fort — sans trop sacrifier son équilibre tonal d’ailleurs — ce qui n’est pas le cas du HomePod 2. Enfin, l’amplification Sonos est capable d’écarts dynamiques explosifs et maîtrisés. Là aussi, avantage Sonos.

Apple HomePod 2 vs Sonos Era 300 : son immersif Dolby Atmos

La Sonos Era 300 est incontestablement la meilleure enceinte Wi-Fi du marché pour profiter du Dolby Atmos. Elle a été spécifiquement conçue pour cet usage et la différence de rendu entre un titre stéréo et sa version en Dolby Atmos est spectaculaire. Le son enveloppe l’auditeur et certains effets jaillissent véritablement de l’enceinte. Il est important de souligner que c’est surtout l’aspect enveloppant sur un plan horizontal qui impressionne, plus que la verticalité du son qui reste modeste. Sonos propose par ailleurs un réglage du niveau sonore vertical, afin d’ajuster l’immersion. Là encore, c’est surtout la scène horizontale qui est améliorée. Mais c’est déjà sensationnel pour une si petite enceinte !

Avec l’Apple HomePod 2, les différences entre les titres en stéréo et en Dolby Atmos sont moins marquées, même si le fait de décoder un flux à huit canaux plutôt qu’à deux fournit à l’enceinte bien plus d’éléments sonores et que cela s’entend. En outre, le grave est plus profond. Contrairement à l’Era 300, le HomePod 2 ne laisse jaillir aucun son et n’enveloppe pas beaucoup l’auditeur. La verticalité du son est anecdotique. Avantage Sonos donc.

Apple HomePod 2 vs Sonos Era 300 : polyvalence de placement

La Sonos Era 300 et l’Apple HomePod 2 possèdent des caractéristiques techniques qui les destinent à des utilisations différentes. L’enceinte Apple est plus compacte et peut être plus facilement installée dans une petite pièce, telle qu’une cuisine ou un bureau et peut s’écouter avec peu de recul. Ce n’est pas le cas de l’Era 300, qui doit être écoutée de face et à 2 mètres de distance au moins. L’Apple HomePod 2 possède par ailleurs un gros atout : elle diffuse le son tout autour d’elle, réellement à 360°, et peut ainsi être placée au milieu d’une pièce, par exemple sur le bar d’une cuisine ouverte ou sur une table basse. La seule contrainte d’installation est liée à la surface sur laquelle sera posé le HomePod 2, car l’enceinte diffuse ses hautes fréquences vers le bas : pas de tissu donc qui étoufferait les sons aigus, mais une surface lisse pour que les hautes fréquences se déploient par réflexion.

La Sonos Era 300 ne diffuse pas le son à 360° mais directement devant elle. Il faut même être installé bien en face pour profiter des effets surround Dolby Atmos. De ce fait, il faut réserver à cette enceinte une place bien précise dans la pièce et non la poser sur un bout de plan de travail. Par ailleurs, il ne faut pas encadrer l’Era 300 avec des objets, ni la placer sous une étagère ou dans une bibliothèque, mais lui réserver de l’espace tout autour pour fonctionner de manière optimale. Avantage Apple.

Apple HomePod 2 vs Sonos Era 300 : le rapport qualité /prix

Les deux enceintes sont relativement onéreuses, avec 349 € pour l’Apple HomePod 2 et 499 € pour la Sonos Era 300. Cependant, leur rapport qualité/prix est équivalent, la puissance et la spatialisation bien supérieures de la Sonos Era 300 suffisant à justifier l’effort financier exigé.



au meilleur prix ? Où acheter La Sonos Era 300 au meilleur prix ?



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple HomePod 2 au meilleur prix ?

Toutes deux compatibles avec le Dolby Atmos, les enceintes Wi-Fi Apple HomePod Pro 2 et Sonos Era 300 ne sont pas simples à départager. Les utilisateurs d’iPhone ou d’iPad, en quête d’une intégration fluide avec leur écosystème favori ne perdront rien à se tourner vers le HomePod 2, qui offre un son de qualité et une immense latitude de placement. Les amateurs d’un son plus puissant et immersif porteront plus probablement leur dévolu sur la Sonos Era 300, tout en gardant à l’esprit que son placement est plus contraignant. Reste que la Sonos Era 300 est actuellement la meilleure enceinte pour profiter du Dolby Atmos.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le prochain numéro !